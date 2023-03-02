عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 3500 جنيه



أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 3500 جنيه. وكشف الرئيس المصري، عن إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة بحد أدنى ألف جنيه شهريا اعتبارا من أول أبريل.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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