عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع أرباح “رعاية” 24.7% إلى 170.1 مليون ريال العام الماضي



ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” بنسبة 24.7% في 2022، إلى نحو 170.07 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 136.36 مليون ريال في 2021.

وقالت “رعاية” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن ارتفاع الأرباح السنوية، يعود إلى عدة عوامل منها زيادة صافي الإيرادات بنسبة 8.6% خلال عام 2022م مقارنة بالعام 2021، بسبب زيادة حجم الأعمال وزيادة عدد زيارات المرضي بما في ذلك مرضي التنويم والعمليات الجراحية.

وأضافت أنه يعود أيضاً إلى انخفاض نسبة تكلفة مصاريف البيع بالنسبة للإيرادات بسبب التحكم في التكاليف مما أدى غلى ارتفاع إجمالي الربح والهامش، وزيادة هامش الربح الإجمالي من 29.2% في العام 2021 إلى 31.6% في العام 2021.

وأشارت إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق في العام 2022 بسبب انخفاض المخصصات مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة، وانخفاض مصاريف الزكاة بسبب انخفاض الوعاء الزكوي للسنة.