شكرا لاهتمامكم بخبر فيديو لأهالي غاضبين.. طبيب حقن صغارهم بإبر ملوثة بالإيدز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن فيديو لأهالي غاضبين.. طبيب حقن صغارهم بإبر ملوثة بالإيدز



في حادثة مروعة، يبدو أن خطأ طبيب متهور نقل فيروس نقص المناعة (الإيدز) إلى عدة أطفال في الهند، ما تسبب بغضب عارم وسخط وسط الأهالي في ولاية أوتار براديش.

لاسيما بعد أن تبين إصابة طفلة بفيروس نقص المناعة إثر استخدام طبيب نفس الحقنة على عدة مرضى في المنطقة الهندية.

بدأت القصة عندما زعمت عائلة الفتاة أن الأطباء في كلية “راني أفانتي باي لودي” الطبية الحكومية، أعطوا حقناً من نفس الحقنة للعديد من الأطفال الآخرين الذين تم استقبالاهم بسبب أمراض مختلفة الأسبوع الماضي.

فيما كشف نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، براجيش باتاك، قبل أيام أنه طلب تفسيراً من مدير الكلية، وفق ما نقل موقع “إنديا تايمز”.

فتح تحقيق

وأوضح أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين تثبت إدانتهم في هذه القضية، مضيفاً في تغريدة على تويتر أنه فتح تحقيقاً ضد الجناة.

والتقى والدا الطفلة بقاضي المنطقة أنكيت كومار أغاروال بعد أن قالا إن طفلتهم أُجبرت على الخروج من المستشفى بعد تشخيص حالتها.

يذكر أن فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يهاجم جهاز المناعة في الجسم.

فيما لا يوجد حالياً علاج فعال له، وبمجرد أن يصاب الناس بالفيروس، فإنهم يصابون به مدى الحياة.

لا علاج

وعلى الرغم من عدم وجود علاج شافٍ لأدوية فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، يمكن أن تتحكم الأدوية في العدوى وتمنع تطور المرض.

تعبيرية (شترستوك)

وأدت العلاجات المضادة للفيروسات إلى خفض وفيات الإيدز في جميع أنحاء العالم، وتعمل المنظمات الدولية على زيادة توافر تدابير الوقاية والعلاج في البلدان فقيرة الموارد.