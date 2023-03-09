شكرا لاهتمامكم بخبر 10 عادات.. إليك هذه الروشتة المجربة للسعادة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 10 عادات.. إليك هذه الروشتة المجربة للسعادة







عندما يشع شخص ما بالسعادة، يميل الأشخاص من حوله إلى ملاحظة الشعور بالإيجابية أيضًا. بقدر ما نريد تجربة الفرح الحقيقي، يمكن أن يكون من الصعب الحفاظ على الابتسامة على وجوهنا لأننا نتحدى كل تحديات الحياة، بحسب ما ورد في مستهل تقرير حول سبل تحقيق السعادة من واقع تجارب عملية نشرها موقع “Hackspirit”.

لا تتعلق السعادة بكسب المال أو الفوز بالعروض الترويجية أو حتى الحصول على كل الكماليات في الحياة، إنها تتعلق بالحصول على نظرة إيجابية والتفاعل بثقة مع الأشياء التي تحدث من حولنا. يتمتع الأشخاص، الذي يتوهجون سعادة وفرحًا، بطاقة فريدة على الرغم من أي مواقف عصيبة يمكن أن تحيط بهم بسبب السمات التالية، التي يمكن اكتسابها:

1. الاحتفاظ بابتسامة طوال الوقت

يبتسم الأشخاص السعداء طوال الوقت بطريقة صادقة ودافئة فلا يسع الآخرون إلا الابتسام أيضًا. يكون الأشخاص المبتهجون سعداء دائمًا وممتنون لمنحهم يومًا آخر لاستكشاف بيئتهم والقيام بالأشياء التي يحبونها. فبالنسبة لهم، إن العمل على مشاريعهم العاطفية وقضاء الوقت مع أصدقائهم أمور تستحق الابتسام. من الصور النمطية الشائعة أن سكان المدن قلما يبتسمون، ولكن الأشخاص السعداء لا يزالون يبتسمون أينما كانوا.

2. روح الدعابة

بصرف النظر عن الابتسامة الجميلة والصادقة، يتمتع الأشخاص السعداء أيضًا بروح الدعابة. إنهم يجدون المرح في أي شيء تقريبًا – فهم يقدرون معظم أنواع النكات ولا يخشون الضحك بصوت عالٍ عندما يكون هناك ما يدعو إلى الضحك. يعد الضحك أمرًا رائعًا لصحة الشخص العاطفية والجسدية لأنه يساعد الدماغ على إطلاق المزيد من هرمون الإندورفين، الذي يساعد على الاسترخاء والتحكم في التوتر بشكل أفضل، وبالتالي يستطيعون التغلب على المواقف العصيبة بسهولة.

تعبيرية

3. تعبير دائم عن الامتنان

يعد الامتنان عنصرًا أساسيًا في السعادة لكن يميل البعض إلى نسيانه. إن الأشخاص السعداء يقدرون حقًا الأشياء التي يمتلكونها، لذا فهم راضون عن حياتهم. إذا لم يكن الشخص ممتنًا، فإنه يميل إلى البحث عن المزيد بغض النظر عن مقدار ما لديه بالفعل.

إن العيش في حالة من الامتنان يضع المرء في حالة معنوية عالية ويجعله يركز على الخير، والذي يمكن أن يساعد في جذب المزيد منه كما ينص قانون الجاذبية. يمكن ببساطة أن يشعر المرء بالامتنان لفنجان القهوة الساخن الذي يتناوله في الصباح والملابس التي تدفئه والمنزل الذي يرتاح فيه في نهاية اليوم.

4. شجاعة هائلة

إن الناس السعداء لا يتجولون فقط بمجرد ابتسامة عريضة على وجوههم. إنهم في واقع الأمر يمتلكون قدرًا ملحوظًا من الشجاعة، والتي تمكنهم من مواجهة تحديات الحياة بتوازن واتزان. إنهم يتمتعون بجرأة ومرونة بلا حدود إلى جانب سمات الثبات والمثابرة ليصبحوا قوة إيجابية في العالم من حولهم. من المحتمل إن يمر الأشخاص السعداء بمحن كبيرة في حياتهم، بطبيعة الأحوال، لكن بدلاً من الشعور بالمرارة أو المعاناة والأسى، يقومون بتحويل نضالهم بجسارة إلى مصدر إلهام للآخرين ومساعدتهم على التغلب على صعوباتهم الخاصة بالقوة والعزيمة المكتشفة حديثًا.

5. محاولة العيش في اللحظة

يتمتع الأشخاص السعداء بقدرة رائعة على تذوق اللحظة الحالية والعثور على الفرح في أكثر المواقف دنيوية. بدلاً من التركيز على ما لا يمكنهم تغييره، اختاروا التركيز على الجوانب الإيجابية في حياتهم والبقاء منخرطين بشكل كامل في الحاضر. ولا يمكن ترجمة هذا إلى أن الأشخاص السعداء يفتقرون إلى الطموح أو القيادة، بل إنهم غالبًا ما يكونون أفرادًا متحمسين للغاية وموجهين نحو الهدف ويسعون باستمرار لتحسين ظروفهم.

6. تجنب كثرة الشكوى والتذمر

إن الأشخاص السعداء لا يضيعون وقتهم في الشكوى لأنه يضيف فقط إلى الطاقة السلبية من حولهم. فبدلاً من الشعور بالإحباط تجاه الأشياء السلبية في الحياة، ينظر الأشخاص السعداء دائمًا إلى الجانب المشرق في كل موقف – ويمكنهم رؤيته بوضوح بسبب تفاؤلهم الحقيقي.

7. تقبل الحقائق والواقع

يميل الأشخاص السعداء إلى تقبل الواقع على ما هو عليه ولا يهدرون أوقاتهم في محاولة تغيير ما لا يمكنهم تغييره، لذلك فهم يتمكنون بسهولة من التوافق مع الأشخاص من حولهم والمواقف التي لا يمكنهم التحكم فيها. إن الأشخاص السعداء يدركون ما حدث في الماضي وهم في سلام مع قراراتهم، علاوة على أن لديهم منظور جيد للحياة لأنهم يفضلون إنفاق طاقتهم على أشياء يمكنهم تغييرها، مع قدرة رائعة على التعافي من الفشل وخيبة الأمل.

8. التعاطف والتراحم

كلما كان الشخص أكثر سعادة، كلما زاد تراحمه وتعاطفه مع الآخرين. نظرًا لأنه يشعر بالرضا عن حياته ونفسه، فإن لديه المزيد من الحب لتقديمه للآخرين. عادة ما يقوم بأفعال رحيمة للآخرين، بداية من شيء بسيط مثل صنع كوب من الشاي لشخص ما لأنه متعب إلى شيء أكبر مثل شراء البقالة لصديق لأنهم مشغول ولا يتسع وقته لإنجاز تلك المهمة. يعرف الأشخاص المبتهجون أن كون المرء طيبًا لا يكلف شيئًا دائمًا. من خلال التعاطف والتعاطف، يلهم الأشخاص السعداء الآخرين ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم.

9. يرون دائمًا أفضل ما في الآخر

من السهل إلقاء اللوم على شخص ما وكرهه لشيء ما، لكن الشخص السعيد يميل إلى البحث عن الصفات التي تستحق الإعجاب، بدلاً من العثور على الخطأ في الآخرين. يمكن أن تكون هناك استثناءات مثل أولئك الذين هم ببساطة أنانيون ورهيبون، لكن الأشخاص السعداء ينجحون دائمًا في العثور على شيء إيجابي يمكن أن يوجد لدى الآخر.

10. الاعتناء بالنفس

يعتبر الاهتمام بالآخرين طبيعة ثانية للأشخاص السعداء، ولكن من المهم بالنسبة لهم تدليل أنفسهم أيضًا. بالنسبة للأشخاص السعداء، فإن الاعتناء بأنفسهم هو بديل أفضل بكثير للتركيز على السلبيات. وبدلاً من النميمة عن الآخرين أو البقاء في الخارج لوقت متأخر كل ليلة للسهر، يكون الأشخاص السعداء طيبون مع أنفسهم وأجسادهم. إنهم يتذكرون دائمًا الاعتناء بأنفسهم طوال اليوم – من لحظة استيقاظهم في الصباح إلى اللحظة التي يرقدون فيها في السرير ليلًا.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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