أخبار اليمن : المؤتمر يرحب بالاتفاق السعودي الإيراني ويأمل أن يسهم في حل مشاكل المنطقة

المؤتمر يرحب بالاتفاق السعودي الإيراني ويأمل أن يسهم في حل مشاكل المنطقةرحبت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية الذي تم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي تم توقيعه بوساطة صينية.

واعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر أن الاتفاق من شأنه الإسهام في تعزيز التلاحم والتضامن الإسلامي وإنهاء الكثير من الخلافات والتباينات وتجنيب المنطقة الصراعات والتدخلات الأجنبية.

وعبرت الأمانة العامة عن آملها في أن يسهم هذا الاتفاق بتحمل السعودية وإيران مسؤوليتهما في السعي لإنهاء جميع المشاكل والصراعات التي حدثت في المنطقة خلال السنوات الماضية والحد من التدخلات الخارجية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي طموحات شعوب المنطقة في التعاون والتكامل بين دول الجوار في مختلف المجالات.