شكرا لاهتمامكم بخبر استحواذ بنك UBS على “كريدي سويس”.. هذه تفاصيل الاتفاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استحواذ بنك UBS على “كريدي سويس”.. هذه تفاصيل الاتفاق



وافق بنك UBS على شراء منافسه الأصغر كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، لحماية النظام المصرفي بأكمله من الانهيار، في صفقة تاريخية هندستها الحكومة السويسرية في آخر ساعات عطلة نهاية الأسبوع.

وبموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو كريدي سويس على سهم واحد في UBS مقابل كل 22.48 سهم في كريدي سويس، بنحو 0.76 فرنك للسهم أي بخصم يبلغ 60% عن إغلاق السهم يوم الجمعة.

ولن يكون حملة الأسهم الخاسر الوحيد، فقد أعلن البنك بناء على طلب الحكومة شطب كامل قيمة السندات الفرعية التي تدخل في الشق الأول برأس المال والبالغة قيمتها 17 مليار دولار بالكامل، أي أن حملة هذه السندات لن يحصلوا على أي شيء.

وسيقدم البنك الوطني السويسري مساعدة مالية على هيئة قروض تصل إلى 108 مليارات دولار لكل من UBS وكريدي سويس.

وسيتحمل بنك UBS أول 5 مليارات فرنك سويسري من الخسائر في عملية الاستحواذ على بنك كريدي سويس، أما الحكومة الفيدرالية فستتحمل 9 مليارات فرنك سويسري وأي خسائر أخرى سيتحملها بنك UBS.

وقال البنك الوطني السويسري: “مع استحواذ UBS على كريدي سويس، تم العثور على حل لتأمين الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد السويسري في هذا الوضع الاستثنائي”.

وجاءت الصفقة بعد أيام فقط من حصول كريدي سويس، الذي تأسس قبل 167 عاما على قرض بقيمة 50 مليار دولار من البنك الوطني السويسري، مما تسبب لفترة وجيزة في ارتفاع سعر سهم البنك.

لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لوقف نزيف الودائع التي بلغت 10 مليارات دولار يوميا.