عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ضخ 200 مليون دولار في مشروعات جديدة بمصر بالشراكة مع “أجيليتي”



كشف حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، في مقابلة مع “العربية”، عن تنفيذ 4 مناطق لوجيستية في مصر، منها 3 مناطق قيد الإنشاء، والمشروع الرابع سيتم الإعلان عنه قريباً.

وقال علام، إن الشركة وقعت اتفاق تحالف مع شركة “أجيليتي” للاستثمار في 3 مشروعات لوجستية بمصر.

وأضاف أنه من المقرر ضخ ما يقرب من 200 مليون دولار في المشروعات الجديدة بالشراكة مع أجيليتي.

وأوضح أن المجموعة حصلت على الرخصة الذهبية في مجال إنشاء وإدارة المناطق اللوجستية على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن المجموعة لديها مشروعات خارج مصر تسهم في توفير حصيلة دولارية للمجموعة.