أخبار اليمن : وصول سفينة غاز منزلي جديدة إلى ميناء الحديدة

وصول سفينة غاز منزلي جديدة إلى ميناء الحديدةوصلت إلى غاطس ميناء الحديدة السفينة "ايكو فروست" وعلى متنها 12 ألفاً و608 أطنان مترية من الغاز المنزلي.

وأوضحت الشركة اليمنية للغاز في بيان مقتضب، أن وصول سفينة ‎الغاز "ايكو فروست - ECO FROST"، يأتي بعد أن استكملت تفريغ مادة الغاز المنزلي من السفينة ليدي ساره الواصلة إلى الحديدة بتاريخ 3 رمضان.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم ربط السفينة وتفريغ حمولتها لتغذية السوق بمادة الغاز خلال اليومين القادمين والتخفيف من معاناة المواطنين.