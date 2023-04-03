شكرا لاهتمامكم بخبر غولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر برنت إلى 95 دولارا للبرميل بعد خفض إنتاج “أوبك+” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن غولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر برنت إلى 95 دولارا للبرميل بعد خفض إنتاج “أوبك+”



رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار العقود الآجلة لخام برنت بعد الإعلان المفاجئ من “أوبك+” بشأن تبني المزيد من الخفض في الإنتاج.

وقال محللو البنك في مذكرة يوم الأحد، إن التوقعات لسعر خام برنت لديسمبر/كانون الأول 2023 زادت 5 دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، فيما تم رفع التوقعات لديسمبر/كانون الأول 2024 بواقع 3 دولارات إلى 100 دولار للبرميل.

جاء رفع توقعات الأسعار في الوقت الذي قلص فيه البنك توقعاته لإنتاج “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين منهم روسيا، 1.1 مليون برميل يوميا بنهاية 2023.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا لأكثر من 86 دولار للبرميل في بداية تعاملات الاثنين بعد إعلان “أوبك+”.

وقال البنك: “الخفض المفاجئ (للإنتاج) اليوم يتفق مع نهج” أوبك+” الجديد بالتصرف بشكل استباقي لأنها تستطيع فعل ذلك دون تكبد خسائر كبيرة في حصتها السوقية”.

وأضاف أنه بينما كانت هذه الخطوة مفاجئة، فإن القرار يعكس اعتبارات اقتصادية مهمة وسياسية محتملة.

وتشير تقديرات البنك إلى أن خفض الإنتاج يمكن أن يوفر زيادة 7% في أسعار النفط، مما يساهم في زيادة إيرادات دول “أوبك+”.

وأشار البنك إلى أن قرار “أوبك+” جاء أيضا بعد إعلان الولايات المتحدة وفرنسا عن تحرير مخزونات من احتياطياتهما البترولية الإستراتيجية.

وقال: “رفض إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي في السنة المالية 2023، على الرغم من بلوغ خام غرب تكساس الوسيط (القياسي الأميركي) مستويات متدنية كانت توصف بأنها كافية لإعادة الملء، ربما يكون قد ساهم في قرار “أوبك+” بشأن الخفض أيضا”.