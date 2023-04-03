شكرا لاهتمامكم بخبر “فولكس فاغن” تخطط لكتابة الفصل الأخير في أشهر سياراتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “فولكس فاغن” تخطط لكتابة الفصل الأخير في أشهر سياراتها



من المحتمل أن تكون النسخة الحالية من طراز فولكس فاغن جولف ذات محرك الاحتراق هي الأخيرة مع تحول الأسواق نحو السيارات الكهربائية، وفقاً لرئيس علامة فولكس فاغن التجارية.

وقال توماس شايفر في مقابلة مع “Automobilwoche”، إن الإصدار الثامن من السيارة المدمجة سيحصل على ترقية أخرى في العام المقبل من شأنها أن تبقيها جذابة للعملاء طوال النصف الثاني من العقد.

وأضاف: “إذا تطور العالم بشكل مختلف تماماً بحلول عام 2026 أو 2027 عما هو متوقع، فيمكننا أيضاً إطلاق مركبة جديدة تماماً مرة أخرى”. وقال شايفر. “حتى الآن هذا غير متصور”.

تم تقديم الجولف لأول مرة في عام 1974 وكانت واحدة من أفضل السيارات مبيعاً لأكبر صانع سيارات في أوروبا لسنوات. لكن الطلب على سيارات الهاتشباك انخفض حيث يختار العملاء بشكل متزايد سيارات الدفع الرباعي الأكثر اتساعاً.

أحاطت “فولكس فاغن” جولف بشقيق كهربائي بالكامل – “ID.3” – منذ حوالي 3 سنوات. وقال شايفر إن “فولكس فاغن” يمكن أن تفكر في لعبة غولف كهربائية بتقنية جديدة في وقت مبكر من عام 2028، لكنها ستحتاج إلى حمل الميزات الرئيسية التي تميزها عن “ID.3”.