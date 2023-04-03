شكرا لاهتمامكم بخبر منافس كوري جديد لطموحات “سبيس إكس”.. أكبر شركة أسلحة آسيوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن منافس كوري جديد لطموحات “سبيس إكس”.. أكبر شركة أسلحة آسيوية



تقوم شركة “Hanwha Aerospace Co” ببناء أول صاروخ تجاري لكوريا الجنوبية بهدف طموح، وهو مطابقة سعر “SpaceX” التابعة للملياردير، إيلون ماسك في غضون العقد المقبل.

وتعد الشركة جزء من مجموعة “هانوا”، وهي تكتل يبلغ من العمر 71 عاماً بدأ كصانع متفجرات، وتفرع إلى مبيعات الأسلحة ويتحول الآن إلى الطاقة الخضراء والدفاع والفضاء. وتساعد الأموال النقدية من مبيعات الأسلحة إلى جيران أوكرانيا في تمويل جهود “Hanwha” لتوسيع أعمالها الفضائية منذ عامين.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة “Hanwha Aerospace”، يو دونجوان، في مقابلة إن صاروخ “نوري”، الذي طوره المعهد الكوري لأبحاث الفضاء باستخدام محركات “Hanwha”، ليس قابلاً لإعادة الاستخدام، لكن الهدف هو خفض أسعار الإطلاق إلى النصف بحلول عام 2032 لمطابقة “سبيس إكس”، وفقاً لما ذكره لوكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتبلغ تكلفة صاروخ “فاكون 9” من “سبيس إكس” حالياً حوالي 67 مليون دولار لكل عملية إطلاق.

وقال يو: “في البداية قد نكون لاعباً متخصصاً، وفي النهاية، نأمل أن نلحق بـ سبيس إكس”.

ارتفعت أسهم “Hanwha Aerospace” بأكثر من 30% هذا العام، بعد أن قفزت بنسبة 53% في عام 2022 عندما دمجت مجموعة “هانوا” جميع أعمالها الدفاعية في “Hanwha Aerospace”.

وتعد “Hanwha Group” هي تكتل عائلي؛ الوريث الظاهر دونغ كوان كيم، خريج جامعة هارفارد، والذي يقود أعمال الفضاء.

ومثل المنافسين الآخرين، تسعى “Hanwha Aerospace” إلى أن تصبح أكثر من شركة صواريخ وتدفع إلى تشغيل الأقمار الصناعية واستكشاف القمر واستخراج الموارد.

كما اشترت “Hanwha Aerospace” حصة 9% في شركة الأقمار الصناعية البريطانية الناشئة “OneWeb Ltd”، وهي منافسة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” التابعة لـ “سبيس إكس”.

جعل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول من هدفه تطوير صناعة صواريخ تجارية محلية. وفي العام الماضي، فازت “Hanwha Aerospace” بمناقصة لتطوير صاروخ تجاري من الجيل التالي للبلاد بالاشتراك مع الحكومة.

وقال “يو”، إن الطلب على الصواريخ الكورية سيكون مدفوعاً في البداية من قبل الحكومة، لكن الهدف هو تقليل ذلك في النهاية إلى النصف فقط. وأضاف أن “هانوا” تتطلع إلى تطوير صاروخ من الجيل التالي بمفردها.

كما صرّح بأن شركته تستهدف صناعة صاروخ قابل لإعادة الاستخدام، وهو شيء يمكن تطويره بمفردنا، خاصةً وأن الشركات الأجنبية “ليست على استعداد لمشاركة هذه التكنولوجيا معنا”، وفقاً لـ “يو”.

مصدّر السلاح

“هانوا”، هي واحدة من أسرع شركات صناعة الطيران والدفاع نمواً في العالم. كما احتلت شركتها التابعة “Hanwha Systems”، المرتبة الثالثة في نمو الإيرادات من بين 100 شركة حللت بواسطة “PwC” في تقريرها العالمي للفضاء والدفاع لعام 2022، كما كانت الأولى في آسيا.

وفي العام الماضي، سجلت “Hanwha Aerospace” مبيعات قياسية بلغت 6.5 تريليون وون (5 مليارات دولار) مع أرباح تشغيلية قياسية، بقيادة الأسلحة. ووقعت عقداً جديداً مع بولندا وشراكة مع رومانيا، وكلاهما دولة مجاورة لأوكرانيا، وكذلك مع مصر.

وفي عام 2022، زادت صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة بنسبة 74%، وفقاً لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.