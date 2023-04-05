شكرا لاهتمامكم بخبر رحلة للتاريخ.. أول امرأة ورجل أسود ورائد فضاء غير أميركي في مهمة إلى القمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن رحلة للتاريخ.. أول امرأة ورجل أسود ورائد فضاء غير أميركي في مهمة إلى القمر



اختارت وكالة الفضاء الأميركية ناسا رائدي الفضاء كريستينا كوخ وفيكتور غلوفر لفريق من أربعة أشخاص في رحلتها إلى القمر ضمن مهمة “أرتميس الثانية” المأهولة العام المقبل.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية، إن الكنديين جيريمي هانسن وريد وايزمان سينضمان إلى كوخ وغلوفر. فيما سيكون “وايزمان”، الرئيس السابق لمكتب رواد الفضاء، قائد مهمة “أرتميس 2”.

ومن المقرر أن تكون كوخ، أول امرأة تذهب إلى الفضاء السحيق، وسيكون “غلوفر”، قائد السفينة، أول شخص أسود.

هذا الإعلان يجعل ناسا تقترب خطوة من مهمة ستعيد البشر إلى محيط القمر لأول مرة منذ برنامج أبولو قبل 5 عقود تقريباً. زمن خلال برنامج “Artemis”، تخطط ناسا للهبوط على القمر لأول امرأة وأول شخص ملون وأول رائد فضاء من بلد آخر.

ومن المقرر أن يتم إطلاق رحلة “Artemis II”، الذي سيجري رحلة جوية على سطح القمر، في العام المقبل. وسيتبع ذلك “Artemis III”، هبوط رواد الفضاء على سطح القمر، المقرر حالياً في عام 2025.