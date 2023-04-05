شكرا لاهتمامكم بخبر أغرب لقطة على الإطلاق.. اتفرج حكما يضرب لاعبا بمنطقة حساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أغرب لقطة على الإطلاق.. اتفرج حكما يضرب لاعبا بمنطقة حساسة



في وقعة ناردة، لم يتمالك الحكم المكسيكي فرناندو هرنانديز نفسه، وأقدم من شدة غضبه على ضرب لاعب بركبته خلال مباراة أميركا أمام ليون، ما أدى لإيقافه مدة 12 مباراة.

فقد أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم الثلاثاء، إيقاف هرنانديز لمدة 12 مباراة بسبب الواقعة.

اعتراض شرس ولكمة

الحكاية بدأت بعدما اعترض لاعب وسط ليون لوكاس روميرو، بطريقة شرسة على هدف التعادل الذي أحرزه فريق أميركا، ما اضطره لمواجهة الحكم.

وفي فورة غضب، ضرب هرنانديز لاعب وسط ليون لوكاس روميرو، الذي تم إيقافه أيضا لمباراتين.

إلا أن روميرو بعد المباراة أكد أنه لم يطالب بمعاقبة هرنانديز، لأنه كان مجرد سوء تفاهم، مضيفا أنه طلب من الحكم إظهار الاحترام فقط على أرض الملعب.

وقال هرنانديز مطلع الأسبوع “أتقدم باعتذار خاص للجماهير وكذلك للاعب لوكاس روميرو عن رد فعلي”.

وأضاف “لن أهاجمه أو أهاجم أي لاعب آخر وسألتزم بقرار لجنة الانضباط”.

التعادل كان السيد

يشار إلى أن التعادل 2-2 كان سيد الموقف بين أميركا وليون.

فيما احتل الفريقان المركزين الرابع والثالث في الدوري المكسيكي على الترتيب.