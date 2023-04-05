شكرا لاهتمامكم بخبر مطارات أبها والطائف وحائل والقصيم ستكون متاحة للاستثمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مطارات أبها والطائف وحائل والقصيم ستكون متاحة للاستثمار



قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في السعودية، مهند باسودان، في مقابلة مع “العربية”، إنه تم الإعلان عن سلسلة مشاريع التخصيص بالمملكة، وتتضمن نحو 200 مشروع معتمد تم إتاحة نحو 140 مشروعا للمستثمرين المحللين والدوليين.

وأضاف باسودان أن المملكة لديها أكبر سلسلة مشاريع تخصيص في المنطقة، تتضمن استثمارات نوعية مختلفة، ويتم إتاحتها بشكل مسبق لإعطاء المستثمرين الفرصة للإعداد قبل طرحها بوقت كافٍ.

وذكر أن سلسلة مشاريع التخصيص بالمملكة تتضمن مطارات أبها والطائف وحائل والقصيم، كما سيتم طرح نحو 4500 كيلو متر من الطرق الحديثة.

“في قطاع الصحة تتضمن المستشفيات العامة والجامعية والخدمات الصحية والمختبرات والأشعة، وفي قطاع التعليم يتضمن مباني مدرسية وكليات التميز وإقامة منشآت نموذجية، بالإضافة إلى مشاريع المياه ومعالجة الصرف الصحي”، بحسب باسودان.

وبين أن هذه المشاريع مجدولة، حيث تم طرح 60 مشروعا في المفترة الماضية، وهناك مشروعات في مراحل مختلفة بطور الإعداد.

وذكر أن المركز الوطني للتخصيص نجح خلال الخمس سنوات الماضية في ترسية عقود 43 مشروعا، تتنوع ما بين شراكة أو بيع أصول أو تحول مؤسسي.

وأوضح أن الربع الأول من عام 2023، تم توقيع عقود مشاريع في قطاع النقل، على تحالفات إسبانية سعودية، وصينية سعودية، قائلا: “هناك تنوع في عمليات استقطاب المستثمرين الأجانب والمشروعات المتاحة”.

وحدد المركز الوطني للتخصيص في السعودية، 200 مشروع متاح للمستثمرين المحليين والدوليين، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم للتعرف على مشاريع التخصيص بالمملكة وطبيعتها قبل فترة كافية من طرحها رسمياً للسوق.

ودعا وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى الاستمرار في نشر المشاريع لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب استثمارات دولية جديدة، واستفادة القطاع الخاص المحلي من الفرص المُعلن عنها.