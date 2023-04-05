شكرا لاهتمامكم بخبر رقم قياسي جديد لعقارات دبي.. شقة تُباع بـ 55 مليون دولار! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن رقم قياسي جديد لعقارات دبي.. شقة تُباع بـ 55 مليون دولار!



بالنسبة للأثرياء في العالم الذين يبحثون عن أماكن لحفظ ثرواتهم، فإن شريحة واحدة من سوق العقارات في دبي هي الوجهة المفضلة بشكل متزايد: “الشقق والمنازل ذات العلامات التجارية”، مثل “فور سيزونز”، و”بولغاري”، و”كافالي”.

تزدهر مبيعات هذه العقارات في دبي، والتي أصبحت العاصمة العالمية لما يسمى بالمساكن ذات العلامات التجارية حيث يواصل المشترون الأجانب شراء منازل فائقة الفخامة.

وهذا الأسبوع، وافق مشترٍ على دفع 203.1 مليون درهم (55.3 مليون دولار) لشراء شقة من 5 غرف نوم تحمل علامة باكارات “Baccarat” في مشروع لم يبدأ حتى الآن. ويبلغ سعر القدم المربع 14000 درهم، وهو أعلى سعر للقدم المربع يتم دفعه لشقة ما قبل البناء، وفقاً للوسيط العقاري “Luxhabitat Sotheby’s International Realty”.

حطمت الصفقة الأخيرة الرقم القياسي المسجل في فبراير فقط، عندما بيعت شقة من 5 غرف نوم مقابل 160.3 مليون درهم، أو 13751 درهم للقدم المربع، في “بولغاري لايتهاوس”، وفقاً لسجلات الأراضي في دبي. وسيتم بناء البرج على جزيرة صناعية على شكل فرس البحر بالقرب من فندق ومنتجع العلامة التجارية الشهيرة للمجوهرات “Baccarat”.

كان ازدهار العقارات الفاخرة في دبي مرتبط بالثروات الضخمة التي ربحها الأثرياء خلال جائحة كورونا، فضلاً عن إشعال الروس السوق، بحثاً عن ملاذات آمنة بعد غزو بلادهم لأوكرانيا. كما ارتفعت العقارات الرئيسية بنسبة 89% في أكتوبر عن العام السابق – بعد فترة من الركود التي استمرت من عام 2014 إلى عام 2020. وتحول السوق صعودياً سريعاً لدرجة أنه فاجأ الكثيرين. وكمثال ارتفعت قيمة الفلل في مشروع فور سيزونز ريزيدنس في دبي والتي بيعت بحوالي 40 مليون درهم في المتوسط في عام 2021، قبل البناء أو “على الخارطة”، إلى حوالي 100 مليون درهم حالياً.

حصة مبيعات الشقق ذات العلامات التجارية من إجمالي المبيعات

ودفع هذا الارتفاع قيمة الشقق ذات العلامات التجارية في دبي في عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 25.3 مليار درهم، وهو ما يشكل ما يقرب من خمس قيمة جميع مشتريات الشقق في المدينة، وفقاً لما ذكرته شركة الأبحاث “نايت فرانك”.

من جانبه، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في “نايت فرانك”، فيصل دوراني: “إن شعبيتها زادت بسبب جدار رأس المال من فاحشي الثراء الذي يستمر في استهداف المنازل الفاخرة في المدينة”.

ويحب المطورون التعاون مع الأسماء الفاخرة في العلامات التجارية لأنهم غالباً ما يمكنهم بيع الشقق بنسبة 30% أكثر من المساكن التي لا تحمل علامات تجارية، اعتماداً على المنطقة. وعادةً ما تحصل العلامة التجارية على عمولة من كل عملية بيع ورسم إدارة سنوي – وليس عبئاً ثقيلاً لوضع اسمك على شيء ما والإشراف على الجودة.

في غضون ذلك، قد يكون المشترون من المعجبين بالعلامة التجارية، ويتمتعون بالمستوى الأعلى من وسائل الراحة التي غالباً ما تتفوق كثيراً على التطورات التي لا تحمل علامة تجارية، ولديهم أمان الاسم الذي يمكنهم الوثوق به، وهو مهم بشكل خاص للمشترين خاصةً في أنظمة البيع على المخطط. وغالباً ما تكون المساكن مفروشة بالكامل.

أحد العقارات الفاخرة في جميرا – دبي

تفوقت دبي مؤخراً على جنوب فلوريدا لتصبح البقعة التي تضم أكثر المشاريع ذات العلامات التجارية في العالم. يوجد الآن ما يقرب من 40 مشروعاً تحمل علامة تجارية في دبي، مع الإعلان عن بضع عشرات أخرى ومن المقرر بناؤها بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير صادر عن “Savills” هذا الأسبوع.

في مدينة دبي المترامية الأطراف، يظهر قطاع من التطوير داخل وحول خور دبي كنقطة ساخنة لهذه المشاريع. ويقع بعضها مباشرة على الخور، مثل مجمع شقق وتاون هاوس فور سيزونز المكونة من 28 وحدة والذي تم تسليمه إلى السكان قبل بضعة أسابيع. وكان من بين المشترين الأثرياء نجم التنس روجر فيدرر، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن شخصين، واطلعت عليه “العربية.نت”.

تم تصميم مشروع “Baccarat Residences” كشريط بين الخور ووسط مدينة دبي، والتي تضم برج خليفة، الذي لا يزال أطول مبنى في العالم. وقالت دار مزادات العقارات “Luxhabitat Sotheby’s”، إن المشترين اقتنصوا نصف 49 شقة متاحة.