أخبار اليمن : استمرار هطول الأمطار على هذه المناطق

استمرار هطول الأمطار على هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية والبرد احياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، وأجزاء من المرتفعات المقابلة لسهل تهامة، وغرب الجوف وجنوب مأرب.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على مناطق من محافظات لحج، الضالع، أبين، البيضاء، شبوة، هضبة وصحارى ووادي حضرموت والمهرة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على سواحل محافظتي حجة والحديدة وأجزاء من سواحل محافظات عدن، أبين، شبوة وحضرموت والمناطق الداخلية المحاذية لهما.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المحويت : 53.0 ملم، ذمار : 8.0، حجة : 6.2، صنعاء-حدة : 2.0، عمران : 0.2ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على صنعاء وسجلت المحطات المطرية كميات تراوحت ما بين 0.2 -10.0 ملم وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، تعز وريمة خارج نطاق المحطات.

وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان والمجازفة في عبورها والتواجد في بطون الأودية ومن الانهيارات الصخرية والطينية في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الافقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.