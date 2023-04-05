شكرا لاهتمامكم بخبر عاشت لحظات صعبة.. فنانة مصرية لم تنم من البكاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن عاشت لحظات صعبة.. فنانة مصرية لم تنم من البكاء



أوقات صعبة عاشتها الفنانة المصرية رحمة أحمد، التي اشتهرت بسبب شخصية “مربوحة” التي تقدمها في مسلسل “الكبير”، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا العام الماضي.

لكن النجاح الكبير الذي تحقق في العام الماضي، حلت الانتقادات بدلا منه هذا العام، حيث تلقت الفنانة هجوما كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب أدائها.

كواليس صعبة

وقتها لم تخرج رحمة أحمد لتعلق على ما يوجه إليها من انتقادات، لكن الفنان المصري كريم فهمي كشف عن كواليس صعبة عاشتها زميلته.

كريم فهمي تحدث في لقاء تلفزيوني عن أسباب دفاعه عن زميلته في بداية شهر رمضان، على الرغم من كونه لا تربطه بها أية صداقة، وهو ما علق عليه بكونه فوجئ مع بداية عرض حلقات المسلسل بوجود هجوم كبير عليها.

وقتها اعتقد أنها تقدم كارثة تمثيلية، لذلك قرر أن يشاهد الحلقات الأولى من المسلسل، فلم يجد سوى نفس الأداء الذي قدمته زميلته في الجزء الماضي، ونالت عنه إشادة كبيرة من الجمهور.

كريم فهمي

“هل ده طبيعي؟”

كريم فهمي أكد أن مشاهد زميلته دفعته للضحك، لكنه لا يعلم أسباب الهجوم عليها بهذا الشكل، وهو ما دفعه للاتصال بها رغم أنه لا يعرفها.

وظل يتحدث معها لفترة طويلة، مشيرا إلى كونه لا يتحدث من أجل التنظير، فأخبرته أنها في أول أيام شهر رمضان، لم تستطع النوم بسبب البكاء، وسألته قائلة “هل ده طبيعي؟”.

دفاع كريم فهمي عن زميلته عبر السوشيال ميديا وهجومه على اللجان الإلكترونية، جعل البعض يعتقد أنه يقصد محمد هنيدي في هجومه، لكنه نفى هذا الأمر بشكل قاطع، وشدد على كونه يعتبر محمد هنيدي أستاذه.