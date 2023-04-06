شكرا لاهتمامكم بخبر لن تصدق.. 3 دول عربية فقط يُبنى بها نصف المشاريع العملاقة في العالم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن لن تصدق.. 3 دول عربية فقط يُبنى بها نصف المشاريع العملاقة في العالم



نمت المشاريع العملاقة بشكل أكبر على مستوى العالم، وقد تركز العديد منها مؤخراً في منطقة الخليج العربي. وتقدر شركة برمجيات البناء “1Build” أنه قبل نهاية العقد، سيشهد العالم أول مشروع بناء ضخم بتكلفة تقديرية تتجاوز تريليون دولار.

في الوقت الحالي، هناك العديد من المشاريع الجارية التي تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار – على الرغم من حقيقة أن المشروعات التي كانت تقدّر قيمتها بـ 10 مليارات دولار كانت تعتبر مشروعات ضخمة قبل بضع سنوات فقط، وفقاً لتقرير شركة البيانات الألمانية “Statista”، والذي اطلعت عليه “العربية.نت”.

ومن بين جميع المشاريع العملاقة التسعة الجارية التي حددتها “1Build”، ومجلة “International Construction Magazine”، و”Construction Review” بتكلفة 100 مليار دولار أو أكثر، يتم بناء 4 مشاريع منها في دول الخليج العربي.

وتتضمن تلك المشاريع المشروع الطموح لمدينة “نيوم”، وهو عبارة عن مجموعة من البلدات والمدن المستقبلية التي يتم بناؤها في شمال غرب المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن تستوعب 450.000 شخص بحلول عام 2026. وقد حظي أحد التطورات داخل “نيوم” والمعروف باسم “ذا لاين”، بأكبر قدر من الاهتمام لكونها أول مدينة مغلقة بالكامل بطول 170 كم وعرض 200 متر وارتفاع 500 متر.

أكبر المشاريع العملاقة عالمياً

لكن “نيوم” ليس المشروع الأكبر في العالم، إذ تعد شبكة النقل عبر أوروبا التابعة للاتحاد الأوروبي هي الأكبر من حيث التكلفة. وتشمل عملية تطوير البنية التحتية واسعة النطاق المقدرة بتكلفة 600 مليار دولار بناء خطوط السكك الحديدية والطرق وطرق الشحن والهياكل ذات الصلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتحسين النقل لمسافات طويلة.

كما عانت بعض المشاريع في شبه الجزيرة العربية من انتكاسة، حيث توقف المشروع الذي تبلغ تكلفته 250 مليار دولار على مساحة 2000 كيلومتر لربط دول مجلس التعاون الخليجي بشبكة سكك حديدية – والذي كان من المقرر أن يكتمل في البداية بحلول عام 2018. ومع ذلك، يمكن استئناف المشروع قريبا.

وتشمل المشاريع العملاقة الأخرى في المنطقة مجمع دبي لاند الترفيهي والسياحي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال جدة في المملكة العربية السعودية، ومدينة الحرير في شمال الكويت، والتي ستكون موطناً لأطول مبنى في العالم في المستقبل.