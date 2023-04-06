شكرا لاهتمامكم بخبر سهم “الأنصاري المالية” يقفز 16.5% في أول تداول له بسوق دبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سهم “الأنصاري المالية” يقفز 16.5% في أول تداول له بسوق دبي



قفز سهم الأنصاري للخدمات المالية بنسبة 16.5%، متصدراً قيم وأحجام التداولات، اليوم الخميس، في أول تداول للسهم في سوق دبي المالي، كأول إدراج في السوق خلال العام 2023.

وبلغ سعر سهم “الأنصاري المالية” 1.20 درهم بقيمة تداول تجاوزت 86.9 مليون درهم عبر التداول على 71.3 مليون سهم بحلول الساعة 10:24 بتوقيت دبي.

وبدأ تداول أسهم مجموعة “الأنصاري للخدمات المالية” تحت الرمز “ALANSARI” ورمز التعريف الدولي “AEE01198A238”.

كانت الشركة قد حددت سعر الطرح النهائي عند 1.03 درهم إماراتي للسهم الواحد وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلَن عنه سابقاً، وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لطرحها العام الأولي بتاريخ 24 مارس 2023.

وبحسب بيان سابق للشركة، فإن الطرح استقطب طلباً كبيراً من شريحة المستثمرين المحترفين وشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات على حد سواء، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي على الأسهم 12.7 مليار درهم (متضمناً المستثمر الأساسي شركة الصكوك الوطنية)، فيما جمعت المجموعة منها 773 مليون درهم.

وباستثناء التزام المستثمر الأساسي البالغ 200 مليون درهم، تجاوز مستوى الاكتتاب القيمة المستهدفة لجميع الشرائح مجتمعة بنحو 22 مرة وفقاً للسعر النهائي.

وشهد طرح المستثمرين المحترفين طلبات اكتتاب بقيمة تجاوزت 10.2 مليار درهم إماراتي، بما في ذلك التزام شركة الصكوك الوطنية بقيمة 200 مليون درهم.

ومع استثناء التزام المستثمر الأساسي، فاقت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين المؤهلين حجم الاكتتاب بأكثر من 19 مرة.