شكرا لاهتمامكم بخبر بدء مرحلة الاكتتاب وتداول حقوق أولوية “تهامة للإعلان”.. اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بدء مرحلة الاكتتاب وتداول حقوق أولوية “تهامة للإعلان”.. اليوم



تبدأ اليوم الخميس، فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، فيما تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية يوم 13 أبريل الجاري، وتكون نهاية فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة يوم 25 أبريل الجاري.

ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 2 أبريل 2023.

كانت الجمعية العامة غير العادية، قد وافقت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 350 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 400 مليون ريال، بدلاً من 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على سابق “تداول السعودية”، إن طريقة زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 35 مليون سهم.

وتبلغ نسبة التغيير في رأس المال بعد الزيادة 700%، وتكون الزيادة بواقع 7 أسهم لكل سهم. وتبلغ قيمة الطرح لكل سهم 10 ريالات، وتكون القيمة الاسمية للأسهم المطروحة 10 ريالات لكل سهم.