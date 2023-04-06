عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع الناتج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في فبراير



قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس إن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع أكثر بكثير من المتوقع في فبراير/ شباط، بزيادة 0.2% عن الشهر السابق، وعزا الزيادة جزئيا إلى صناعة السيارات.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته “رويترز” زيادة طفيفة بنسبة 0.1%.

كما عدل المكتب الرقم الخاص بشهر يناير/كانون الثاني إلى زيادة بواقع 3.7%، ارتفاعا من 3.5%،وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي 0.6%، في فبراير/شباط.

وزاد الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية في فبراير/شباط، لكن تصنيع السيارات، وهو أكبر قطاع صناعي في ألمانيا، شكل جزءا كبيرا من الزيادة.