عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نتبنى استراتيجية متكاملة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية



قال النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق بأرامكو السعودية، محمد القحطاني، إن قطاع الكيميائيات يمثل امتداداً لسلسة القيمة الهيدروكربونية، ولذلك تبنت الشركة استراتيجية متكاملة وبعيدة المدى في هذا الشأن، من أجل تنويع مصادر الدخل وتعظيم القيمة المضافة في مختلف مراحل سلسلة المواد الهيدروكربونية.

وفي مقابلة مع “العربية”، قال القحطاني، إن ذلك من خلال عدة محاور أبرزها الاستفادة من تحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وثانياً توسيع وتحسين التكامل في قطاع التكرير والكيميائيات، وثالثا تنويع محفظة منتجات الشركة من زيوت الأساس والتشحيم.

“لترجمة الاستراتيجية قمنا بعقد عدد من الاتفاقيات والاستثمارات الاستراتيجية بهدف تعزيز قدرتنا على تحويل السوائل إلى مواد كيميائية والوصول إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2030″، وفقا للقحطاني.