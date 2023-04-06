شكرا لاهتمامكم بخبر ما هي بدائل الأسيتون كمزيل لطلاء الأظافر؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ما هي بدائل الأسيتون كمزيل لطلاء الأظافر؟



يُشكّل الأسيتون المكوّن الأساسي للمُستحضرات المزيلة لطلاء الأظافر، ولكنه من المواد المؤذية جداً للأظافر والبشرة المُحيطة بها في حال الاستعمال المُتكرّر له. فهل من بدائل قادرة على أن تقوم بمهامه؟

لطالما كان الأسيتون مكوّن لاغنى عنه في تركيبة مُزيل طلاء الأظافر، ولكن تأثيره المؤذي دفع بالمختبرات التجميليّة إلى البحث عن بدائل له يكون مفعولها أقل قسوة على الأظافر.

– مُزيل طلاء بدون أسيتون:

تتوفر في الأسواق أنواعاً من مزيل الطلاء خالية من الأسيتون تتميّز بأنها لاتتسبّب بجفاف الأظافر والجُليدات المحيطة بها، كونها لاتُزيل الغشاء الدهني الذي يحمي الأظافر والبشرة كما يفعل الأسيتون.

تحتوي معظم أنواع مزيل الطلاء الخالية من الأسيتون على مادة أسيتات الإيثيل التي تُزيل الطلاء دون أن تقضي على الغشاء الدهني، كما تُقدّم العديد من المختبرات التجميليّة بدائل عن مزيل الطلاء الذي يحتوي على أسيتون أو على أسيتات الإيثيل. وتعتمد هذه البدائل على مكونات طبيعيّة أبرزها الزيوت النباتية مثل زيت الخروع وزيت اللوز الحلو.

– الزيوت النباتية لإزالة الطلاء:

من السهل جداً تحضير مزيل فعّال للطلاء بواسطة مكونات تجدونها في الصيدليّة وفي متاجر العطارة أو بيع المنتوجات الطبيعيّة. يكفي خلط 10 ملليلتر من الكحول العضوي مع 5ملليلتر من زيت زهرة الربيع، 5ملليلتر من زيت زهرة الباباسو المرطّب، و10 قطرات من الفيتامين E الطبيعي (لمفعوله المُضاد للأكسدة) وأخيراً 20 قطرة من بروتين القمح الذي يُغذّي الأظافر ويقويها. يُتسعمل هذا الخليط بالطريقة نفسها التي يتمّ فيها استعمال مزيل الطلاء الجاهز.

يمكن أيضاً الاستعانة بوصفة أخرى مزيلة للطلاء تتكون من: 25 ملليلتر من الكحول العضوي، 15 ملليلتر من زيت زروع القمح، 10 ملليلتر من زيت الكاميليا، بضع قطرات من الفيتوكيراتين وبضع قطرات من عصير الليمون، على أن يتمّ رجّ العبوة التي تحتوي على هذا الخليط قبل كل الاستعمال.

– خليط عصير الليمون والخل الأبيض:

يُعتبر عصير الليمون مكوناً طبيعياً فعالاً لإزالة طلاء الأظافر، وهو يعمل في الوقت نفسه على تقويتها وتبييضها. في حالة البشرة الحساسة، يُنصح بتخفيف عصير الليمون بالقليل من الخل الأبيض ثم تطبيق الخليط على قطعة من القطن وفركه جيداً على الأظافر. قد يستغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً لإزالة الطلاء ولكن النتيجة النهائيّة تكون جيدة.