شكرا لاهتمامكم بخبر 82% ارتفاعا في عدد الركاب عبر المطارات السعودية العام الماضي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 82% ارتفاعا في عدد الركاب عبر المطارات السعودية العام الماضي



كشفت نشرة إحصاءات النقل الجوي في المملكة العربية السعودية لعام 2022، عن أن عدد الركاب الذين تم نقلهم عبر الرحلات الدولية والداخلية للعام الماضي بلغ 88 مليون راكب بمعدل ارتفاع وصل إلى 82% عن عام 2021.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم في نشرة إحصاءات النقل الجوي أن عدد منشآت أنشطة النقل الجوي للعام الماضي بلغ 1443 منشأة، شاملةً النقل الجوي للركاب والنقل الجوي للبضائع والخدمات المتصلة بالنقل ومناولة البضائع وأنشطة دعم النقل الأخرى، مسجلاً ارتفاعاً بمعدل 20% عن عام 2022.

فيما بلغ عدد المشتغلين الذكور في أنشطة النقل الجوي العام الماضي كالنقل الجوي للركاب والنقل الجوي للبضائع والخدمات المتصلة بالنقل ومناولة البضائع وأنشطة دعم النقل الأخرى 28 ألف عامل بزيادة بلغت 38% عن عام 2021م، وبلغ عدد المشتغلات الإناث 4 آلاف عاملة بزيادة بلغت 70% عن عام 2021وفقا لـ” واس”.

ارتفع عدد الرحلات الجوية لعام 2022 بنسبة 41% عن عام 2021، وكانت الحصة الأكبر للخطوط الجوية السعودية بما يقارب 283 ألف رحلة.

فيما بلغ متوسط الرحلات اليومية القادمة والمغادرة في المطارات الدولية للرحلات الدولية والداخلية للعام الماضي 131.29 رحلة، ومتوسط الرحلات اليومية القادمة والمغادرة في المطارات الداخلية 5.94 رحلة.

وكشفت نتائج النشرة أن مطار الملك عبد العزيز الدولي يعد أعلى المطارات كثافة لعام 2022 من حيث عدد الركاب، حيث سجل 32 مليون راكب، فيما كان عدد رحلات الطيران الخاص لعام 64 ألف رحلة مرتفعًا عن عام 2021 بمعدل 41%، وبلغ عدد الدول التي ارتبط بها مطارات المملكة 56 دولة بزيادة عن عام 2021م بعشر دول.

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