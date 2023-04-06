أخبار اليمن : أمطار رعدية ورياح قوية وتحذير من اضطراب البحر

أمطار رعدية ورياح قوية وتحذير من اضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ورياحاً نشطة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية والبرد أحياناً على أجزاء متفرقة من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، إب، البيضاء، ريمة، تعز، مأرب، الجوف وشمال غرب محافظة أبين، وتشمل أجزاء من المرتفعات الغربية المقابلة لسهل تهامة.

وأشار إلى احتمالية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات شبوة ، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تهب رياح نشطة إلى شديدة السرعة تصل إلى 29 عقدة على وسط وجنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : حجة : 24 ملم، سيئون : 14.7، الشحر : 6.2، ذمار : 4.0، صنعاء-حدة : 2.1 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم المجازفة في عبورها، والاحتماء من العواصف الرعدية ومن الانهيارات الصخرية والطينية على الطرقات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.

كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الافقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.