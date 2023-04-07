أخبار اليمن : إياك والنوم مباشرة بعد تناول السحور وإلاّ؟!

إياك والنوم مباشرة بعد تناول السحور وإلاّ؟!يشعر معظم الأشخاص بالنعاس بعد تناول وجبة السحور مباشرة، وقد يكون للقيام بهذه العادة عواقب وخيمة، وفق ما ذكر موقعا "livestrong" و"brightside".

من الشائع الشعور بالتعب بعد الأكل، لإن عندما تأكل يفرز جسمك هرمونات تساعدك على الشعور بالاسترخاء، كما إنه يرسل المزيد من إمدادات الدم إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في الهضم، ما يعني إن عقلك ينخفض قليلاً، وقد يكون هذا الشعور بالنعاس أكثر وضوحًا إذا كنت تأكل كثيرًا أو تتناول أطعمة غنية بالبروتين أو الكربوهيدرات. ومع ذلك، فإن الشعور بالتعب الشديد بعد تناول الطعام ليس أمرًا طبيعيًا، ويمكن إن يكون علامة على وجود حالة كامنة مثل مرض السكري، أو حساسية الطعام ومشاكل الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية.

أضرار النوم بعد السحور مباشرة:

- الحموضة المعوية: النوم بعد تناول وجبة السحور يخرج حمض المعدة (الذي يتصاعد أثناء الهضم) عبر المريء، ما يؤدي إلى ارتجاع الحمض، ومن أكثر أعراض الارتجاع الحمضي شيوعًا هي الحموضة المعوية، وهي حرقة مؤلمة في منتصف الصدر.

- اضطراب النوم: لن تؤدي مشكلات الجهاز الهضمي فقط إلى إبقائك مستيقظًا في الليل، ولكن هناك أيضًا بعض الأدلة على إن تناول الطعام خاصة الأطعمة الدهنية قد يجعل من الصعب النوم.

- الكوابيس: يسبب النوم بعد تناول الطعام مباشرة إلى الكوابيس، لذا فمن الأفضل تجنب القيام بهذه العادة السيئة.

- زيادة الوزن: يؤدي النوم بعد الأكل مباشرة، إلى عدم منح الجسم الوقت الكافي لحرق السعرات الحرارية، لذلك، من الأفضل البقاء مستيقظا تجنبا لزيادة الوزن.

- الرغبة في التبول كثيرا: يعاني بعض الأشخاص من زيادة الحاجة إلى التبول ليلا، وهو ما يعرف باسم التبول الليلي، ويكون هذا مرتبطا بكمية الكافيين الموجودة في الطعام الذي تتناوله قبل النوم، وهذا يعني إن طعامك يمكن أن يكون مدر للبول، ما يجعلك تضطر إلى التبول المفرط، ويمكنك العثور على الكافيين في القهوة والشاي والحلويات المخبوزة التي تحتوي على الشوكولاتة.