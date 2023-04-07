شكرا لاهتمامكم بخبر تعاني من الأرق؟ هذه الفاكهة ستساعدك على النوم ليلاً.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تعاني من الأرق؟ هذه الفاكهة ستساعدك على النوم ليلاً..



خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول الفواكه ليلاً يُمكن أن يساعد الشخص على النوم والاسترخاء، كما أن فاكهة “الكيوي” يُمكن أن تلعب دور “المنوم” للشخص، ولذا فإن الخبراء ينصحون بتناولها ليلاً من أجل المساعدة على النوم.

ويقول الأطباء إن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى مشاكل عقلية وجسدية لا تعد ولا تحصى، مثل مقاومة الأنسولين، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن، ولذلك فليس من المستغرب أننا نبحث دائماً عن كيفية الحصول على مزيد من الراحة.

وبحسب دراسة طبية حديثة أمر بإجرائها موقع Bed Kingdom، ونشرتها العديد من المواقع الإخبارية التي طالعتها “العربية.نت”، فقد خلص الباحثون إلى أن “النوم الهانئ ليلاً يمكن أن يحدث بفضل الجلوس مع وعاء الفاكهة”.

وقال متحدث باسم الفريق البحثي: “كانت فاكهة الكيوي مميزة في روتين الكثير من الناس لوقت النوم لسنوات عديدة، ويدعم العلم قيمة الكيوي كمساعد على النوم”.

وأظهرت الدراسة أن فاكهة الكيوي يمكن أن تساعد في تحسين نوعية النوم، وتوقيت النوم، وكفاءة النوم بعد شهر من الاستهلاك المنتظم لهذه الفاكهة قبل النوم.

وأضاف المتحدث: “تحتوي فاكهة الكيوي على كميات عالية من السيروتونين ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل حمض الفوليك وفيتامين B، والتي يمكن أن تساعد في علاج اضطرابات النوم وكذلك المساعدة في إعادة ضبط جدول نومك”.

ويقول الباحثون إنه بالإضافة إلى تناول الكيوي، فيجب على الراغبين بالنوم الجيد ليلاً الانقطاع عن الكافيين قبل موعد النوم بعشرة ساعات، مع الاشارة إلى أن الكافيين موجود في القهوة والمشروبات الغازية، مشيرين إلى أن خروجه من مجرى الدم يحتاج لعشرة ساعات.

ولتقليل فرص النوم المضطرب، يجب على الشخص أن يفعل كل هذا بشكل منتظم. وأضاف المتحدث: “الانتظام يساعد كثيراً في الحفاظ على جدول نوم صحي لأنه يتيح لجسمك البقاء في تناغم مع إيقاع الساعة البيولوجية بسهولة أكبر”.

وسيساعد الالتزام بوقت محدد للنوم والاستيقاظ في الحفاظ على انتظام الجسم، مما سيوفر أفضل الفرص للحصول على سبع إلى تسع ساعات من الجودة الجيدة للنوم في الليل.