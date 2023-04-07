شكرا لاهتمامكم بخبر الحكومة الأميركية و”مايكروسوفت” تتوصلان لتسوية بشأن انتهاكها لعقوبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الحكومة الأميركية و”مايكروسوفت” تتوصلان لتسوية بشأن انتهاكها لعقوبات



قالت الحكومة الأمريكية وشركة مايكروسوفت إنهما توصلتا إلى تسوية الخميس بشأن انتهاكات واضحة للعقوبات وضوابط التصدير ارتكبتها الشركة المطورة للتكنولوجيا، والتي كشفت عنها طواعية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن “مايكروسوفت” وافقت على تحويل نحو ثلاثة ملايين دولار لإسقاط أي مسؤولة مدنية محتملة عن أكثر من 1300 انتهاك واضح للعقوبات فيما يتعلق بالقيود المفروضة على كوبا وإيران وسوريا وروسيا. وتنطوي تلك الانتهاكات على تصدير خدمات أو برامج من الولايات المتحدة إلى الدول الخاضعة للعقوبات.

وأضافت وزارة الخزانة أن سلوك “مايكروسوفت” كان “غير فاضح وأفصحت عنه طواعية”.

وقالت الوزارة إن غالبية الانتهاكات، التي وقعت بين عامي 2012 و2019، تتعلق بكيانات روسية أو أشخاص روس خاضعين للعقوبات في منطقة القرم بأوكرانيا، وحدث ذلك نتيجة لتقاعس “مايكروسوفت” عن تحديد هوية العملاء ومنع استخدام منتجاتها من قبل أطراف محظور عليهم استخدامها.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 قبل أن تشن حربا لغزو أوكرانيا في أوائل 2022.

وفي بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني لـ”رويترز”، أقرت “مايكروسوفت” بعدم الامتثال للعقوبات، وقالت إنها كانت متعاونة في التحقيق وإنها راضية عن التسوية.

وقالت وزارة الخزانة إن أسباب انتهاك العقوبات تشمل الافتقار إلى معلومات كاملة أو دقيقة عن هويات العملاء النهائيين لمنتجات “مايكروسوفت”، مضيفة أن هناك أوجه قصور في تدقيق مايكروسوفت بشأن الأطراف المحظورة.