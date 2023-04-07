شكرا لاهتمامكم بخبر هذه أغرب المكونات المُزيلة للبقع الداكنة.. هل تعرفونها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن هذه أغرب المكونات المُزيلة للبقع الداكنة.. هل تعرفونها؟



تُعتبر القع الداكنة التي تظهر على الوجه أو ظهر اليدين من المشاكل التجميليّة الشائعة التي تنتج عن الإفراط في التعرّض للشمس، عن اضطرابات هرمونيّة، أو عن التقدّم في العمر. وهذا ما يجعل العلاجات المتوفرة للقضاء عليها عديدة. تعرّفوا على أغربها فيما يلي:

– بودرة الشبّة:

تتكون هذه البودرة من نوعين من الأملاح هما كبريتات البوتاسيوم والألمنيوم المائية. وهي معروفة باستخدامها كحل للعديد من مشاكل البشرة ومنها البقع الداكنة. يكفي خلط مقدار ملعقة صغيرة من بودرة الشبّة مع 15 ملليلتر من عصير الليمون و30 ملليلتر من ماء الزهر. يُطبّق هذا الخليط على التصبغات ويُترك ليجفّ قبل شطفه بالماء جيداً. يمكن تكرار هذه الخطوة 3مرات أسبوعياً حتى الحصول على النتيجة المرجوّة.

– شرائح الأناناس:

تساعد فاكهة الأناناس في تفتيح البشرة بشكل طبيعي بفضل غناها بالفيتامينC والأحماض الأمينيّة بالإضافة إلى أنزيم البروملين المرطّب للبشرة. يكفي فرك مكان البقع الداكنة بلطف بشرائح الأناناس ثم ترك هذا القناع على البشرة لعدة دقائق حتى يجف قبل شطفه بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذه الخطوة عدة مرات أسبوعياً حتى الحصول على النتيجة المرجوّة.

– الطين الأبيض:

يتمتع هذا النوع من الطين بخصائص مُقشّرة ومُبيضة تناسب جميع البشرات، كما أنه فعّال في إزالة التصبغات والبقع الداكنة. يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من الطين الأبيض مع عصير حبة من الليمون للحصول على عجينة سائلة يسهل تطبيقها على البقع لمدة 20 دقيقة قبل شطفها جيداً بالماء الفاتر وتطبيق كريم مُرطّب على البشرة. يُنصح بتكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعياً.

– لحاء أشجار البتولا:

يتميّز لحاء هذه الأشجار بغناه بالفيتامين C مما يجعله مفيداً في علاج التصبغات. يكفي وضع حوالي 50 غراماً من لحاء شجرة البتولا البيضاء المجفف في كوب من الماء الغالي وترك الخليط حتى يبرد بالكامل قبل تصفيته واستعماله كلوشن يُطبّق على البقع الداكنة لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذه الخطوة عدة مرات أسبوعياً.

– معجون الأسنان:

يحتوي معجون الأسنان على مكونات مُبيّضة يمكن الاستفادة من فعاليتها في علاج تصبغات البشرة. يكفي خلط ملعقة صغيرة من معجون الأسنان مع الكمية نفسها من صودا الخبز والملح للحصول على عجينة تُطبّق على التصبغات لمدة 15 دقيقة قبل شطفها جيداً بالماء الفاتر وتطبيق مُرطّب للجلد. يمكن اعتماد هذه الخطوة 3مرات أسبوعياً.

– ماء الأوكسيجين:

هي مركّب كيميائي يجمع بين الهيدروجين والأوكسيجين، مما يجعله يتمتع بخصائص مُضادة للتصبغات في حال تطبيقه على البقع الداكنة بواسطة عود قطني لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يمكن استعماله 3مرات أسبوعياً حتى التوصل للنتيجة المرجوّة.

– الدقيق:

يُساعد الدقيق على تفتيح البشرة وعلاج مشاكل حب الشباب، والبثور، والكلف كما أنه يُساهم في ترطيب الجلد وتأخير ظهور التجاعيد. يكفي خلط مقدار ملعقتين صغيرتين من الدقيق مع ملعقة صغيرة من الحليب الطازج وتطبيق هذا الخليط بعود قطني على التصبغات، ثم تركه حتى يجف قبل شطفه بالماء الفاتر وترطيب البشرة. يمكن تكرار هذه الخطوة 3مرات أسبوعياً.

– زيت الكرفس الأساسي:

يُعرف هذا الزيت بخصائصه المُضادة للتصبغات، ولذلك ينصح الخبراء بإضافة قطرتين منه إلى كمية صغيرة من الكريم المرطب ثم تطبيق هذا الخليط على البقع الداكنة فقط وتركه 15 دقيقة حتى يجف قبل شطفه بالماء الفاتر وترطيب البشرة. يُنصح باستعماله مرتين أسبوعياً.

– نقيع البقدونس:

يتميّز نباة البقدونس بغناه بالفيتامينA وC مما يُفسّر فعاليته في مجال تفتيح البشرة وعلاج تصبغاتها. يكفي إضافة باقة من البقدونس إلى نصف ليتر من الماء وترك الخليط يغلي لمدة 15 دقيقة قبل تصفيته وتبريده ثم استعماله كلوشن يُطبّق بعود قطني على البقع الداكنة فقط صباحاً ومساءً حتى الحصول على النتيجة المرجوّة.

– أزهار الزيزفون:

تتميّز هذه الأزهار بغناها بالفلافونويدات مما يُفسّر مفعولها المُضاد لشوائب البشرة وتصبغاتها. وهي تتمتع بفعالية في تفتيح البشرة، وتعزيز إشراقها، والتخفيف من حدّة البقع الداكنة. يكفي إضافة 50 غراماً من أزهار الزيزفون إلى ليتر من الماء وترك الخليط يغلي على النار لمدة 20 دقيقة قبل تصفيته وتبريده، على أن تُضاف إليه 10 قطرات من زيت الليمون الأساسي قبل تطبيقه بعود قطني على البقع الداكنة. يمكن استعماله عدة مرات أسبوعياً.