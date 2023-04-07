شكرا لاهتمامكم بخبر بعد انتهاء فترة السماح.. السعودية تبدأ توطين قطاع هام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بعد انتهاء فترة السماح.. السعودية تبدأ توطين قطاع هام



أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في جميع مناطق المملكة، اعتباراً من الخميس 6 أبريل 2023 وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.

وقالت الوزارة في بيان نشر على حسابها في موقع “تويتر” إن هذا يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.

هيئة السوق السعودية: نسبة التوطين في المؤسسات المالية بلغت 77%

وتضمن توطين قطاع ومهن الاستشارات في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35% حيث من المتوقع أن توفر فرصًا وظيفية للمواطنين والمواطنات.

ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الإستراتيجي وتنظيم سوق العمل.

و‏ستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلاً ارشادياً يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.