عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأسواق تترقب بيانات الوظائف في أميركا خارج القطاع الزراعي لشهر مارس



تترقب الأسواق اليوم الجمعة، صدور بيانات الوظائف خارج القطاع الزراعي الصادر عن وزارة العمل الأميركية لشهر مارس، والتي من المتوقع أن تظهر زيادة بـ 239 ألف وظيفة، لتكون أقل زيادة في الوظائف منذ ديسمبر 2020.

وقد أضاف الاقتصاد 311 ألف وظيفة في فبراير.

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كما من المتوقع أن يظهر التقرير بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 3.6%، إلى جانب مكاسب طفيفة للأجور.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير معهد الأبحاث “ADP” أظهر أن الشركات الأميركية أضافت وظائف أقل في مارس مما كان متوقعا، بينما تباطأ نمو الأجور.

وكشف التقرير ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي بـ 145 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بـ 261 ألفًا في فبراير.