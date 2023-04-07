أخبار اليمن : تحذير جديد من الأرصاد لسكان 13 محافظة

تحذير جديد من الأرصاد لسكان 13 محافظةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة تعمل على اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على أجزاء متفرقة من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء، مأرب والجوف.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحارى محافظات شبوة، حضرموت والمهرة، وأجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للساحل الغربي.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 27 عقدة على جنوب البحر الأحمر وباب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : صنعاء (الإمام الهادي) : 34.4 ملم، حجة : 21.2، إب : 20.6، المحويت : 17.3، الجبين : 11.6، ذمار : 06.0، الكدن : 2.9، السدة : 01.5 ملم

وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، تعز، الضالع، البيضاء، مأرب، الجوف، شبوة وحضرموت وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم المجازفة بعبورها، والاحتماء من العواصف الرعدية، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر من الانهيارات الصخرية والطينية على الطرقات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.

كما حذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الافقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر وباب المندب إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من إضطراب البحر وارتفاع الموج.