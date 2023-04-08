شكرا لاهتمامكم بخبر نيللي كريم عن “عملة نادرة”: أحب تجسيد المرأة القوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن نيللي كريم عن “عملة نادرة”: أحب تجسيد المرأة القوية



وصفها مدحت العدل بأنها “ممسوسة تمثيل”، وهو ما تفاجأ به جمهورها في كل موسم أو كل عمل تقدمه. فكل شخصية مختلفة عن التي قدمتها من قبل، ولا يمكن أن تتشابه أدوارها نهائيا. فيمكن أن تقدم كافة الأدوار: الخوجاية والصعيدية. وهي من أكثر فنانات الوطن العربي موهبة وتواضعاً أمام الكاميرا أو خلفها. إنها الفنانة نيللي كريم التي تطل هذا العام علي جمهورها في السباق الرمضاني من خلال شخصية “نادرة” في مسلسل “عملة نادرة”، التي أكدت سعادتها بالمشاركة فيه كمسلسل صعيدي.

وأشارت في حوارها مع “العربية.نت” قائلة: “أشعر بحالة من الاستمتاع دائما بمشاهدة الأعمال الصعيدية، خاصة التي تبرز تراث الصعيد، فمن وجهه نظري أن من لا يذهب إلى الصعيد لم يرى مصر، وعندما زرت الصعيد انبهرت بالطبيعة الساحرة للنيل والناس، وفي كل مرة أذهب إلىه أتخيل أن داخل كل بيت ووراء كل باب حكاية يمكن أن تقدم للجمهور”.

من أفيش مسلسل “عملة نادرة”

*هل تخوفتي من المشاركة في هذا العمل فعلا؟

**نعم في الحقيقة، فعندما قرأت السيناريو شعرت بحالة من الذهول من تفاصيل الأحداث واللهجة، ولا يمكنني أن أخفي المخاوف التي انتابتني في البداية، وفكرت في الاعتذار عن المسلسل، وظللت لفترة طويلة مترددة، بالإضافة إلى أن اللهجة صعبة جدا، خاصة أن الصعيد يوجد فيه أكثر من لهجة، ولكل نجع أو مدينة اللهجة الخاص بها، وهنا تكمن المعضلة. عندما عقدنا عدة جلسات عمل مع المنتج جمال العدل والمؤلف جمال العدل وماندو، عملوا على أن يجعلوني أشعر بالطمأنية، وخاصة ماندو العدل، الذي ساعدني بكل الطرق.

*كيف كانت تحضيراتك لشخصية “نادرة”؟

**عقدنا جلسات عمل مكثفة بحضور مدحت العدل والمخرج ماندو العدل علي السيناريو، كما عقدت جلسات عمل وورش مع مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري، الذي أعطاني دروسا على مدار شهرين على اللهجة لإتقانها بشكل مميز. في الحقيقة كنت متخوفة من اللهجة الصعيدية، ولكن بمساعدة مصحح اللهجة الصعيدية، استطعت أن أتغلب على خوفي، فله خبرة كبيرة وتخصص في ذلك، فهو عاشق للصعيد والتراث والعادات التقاليد الصعيدية. وطلب مني في البداية أن أسمع صوته باللهجة الصعيدية، بالإضافة إلى بعض التحضيرات الأخرى من مشاهدة الأعمال الصعيدية، وهذا فرق معي جدا. ولولاه ما كنت استمتعت بالعمل وباللهجة الصعيدية ونغمتها الأصيلة، بالإضافة إلى الثقة أو السهولة التي تعاملت بها مع فريق العمل.

*وهل شاهدتي أي أعمال عن الصعيد وتأثرتي بها؟

**أستمتع دائما بمشاهدة المسلسلات الصعيدية، خاصة مسلسل “الضوء الشارد” وهو عمل ممتاز ولا أمل أبدا من مشاهدته في كل مرة يعرض فيها، ولكن لم أتأثر بأي شخصية صعيدية أخرى أثناء التحضيرات للدور. فشخصية “نادرة” مختلفة تمام الاختلاف عن الشخصيات التي قُدمت في الأعمال التي تناولت الصعيد. فهي إمرأة تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة في الصعيد، ويمنعها أن ترث أرضها، وتحصل بدلاً منها على أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقإلىد ويعتبرونها ضد الدين.

*”عملة نادرة” هو العمل الثالث الذي يجمع بينك وبين “ماندو العدل”.. أليس كذلك؟

**بالفعل هو العمل الثالث بعد مسلسلي “لأعلى سعر” و”فاتن أمل حربي”، فلدي ثقة كبيرة في المخرج ماندو العدل، وبيننا تفاهم وثقة لأبعد الحدود. والحقيقة أنه من الشخصيات الجيدة في التعامل ولديه رؤى فنية مختلفة وتفاصيل وأفكار متنوعة، ولذلك قدمنا سويا العديد من الأعمال. و”عملة نادرة”هو ثالث تعاون مثمر بيننا، فقد وقف بجانبي طوال العمل على هذا المسلسل منذ بداية التحضيرات وحتي الآن، وأتمنى أن يحقق هذا العمل نجاحا كبيرا كما حدث مع العملين السابقين.

الفنانة نيللي كريم

*المسلسل يجمع بينك وبين مدحت العدل للمرة الثانية.. أليس كذلك؟

**هذا صحيح أيضا فقد سعدت بالتعاون معه من خلال مسلسل “لأعلي سعر”، فقد كان من الأعمال المميزة التي عُرضت عام 2017، وهو من الأشخاص الذين يعلمون قيمة العمل الفني ويقدم مشروعات لها ثقل فني ودرامي على أعلى مستوى، وبيننا ثقة كبيرة وتوارد أفكار. فلديه مخزون كبير من الأفكار، كما أنه يغوص بطريقة كبيرة في بحور الصعيد، ولذلك مسلسل “عملة نادرة” من الأعمال التي تقوى علاقات الثقة والنجاح بيننا.

*كالعادة تقدمين في المسلسل شخصية إمرأة مختلفة وقوية.. حدثينا عن ذلك

**أحب تجسيد شخصيات السيدات الأقوياء، والمخرج ماندو العدل دائما يعطي المرأة القوية حقها ويبرز شخصيتها، ويقدمها بشكل مختلف تماما.

الفنانة نيللي كريم

*العمل يجمعك بعدد من الفنانين لأول مرة منهم أحمد عيد وجمال سليمان وكمال أبو ريه؟

**سعدت بالعمل معهم جدا، فأحمد عيد من الممثلين الجيدين وإنسان خلوق ومهذب على المستوى الإنساني، كما أنه واحد من أبرز العناصر الجيدة في المسلسل، خاصة أنه من الممثلين الذين يعملون بجد وإخلاص لتلك المهنة. أما جمال سليمان فهناك مشاهد صعبة كثيرة تجمعنا سويا، كما أن لديه خبرة كبيرة في الصعيدي، وأيضا كمال أبو رية الذي تعلمت منه الكثير.

*وما هي الأعمال الجديدة التي ستعرض بعد رمضان؟

**انتهيت مؤخرا من مسلسلين، أحدهما هو مسلسل “روز وليلى” من المقرر أن يعرض على منصة “اتفرج”، وهو بطولة مشتركة مع النجمة يسرا، التي أكن لها كل الحب والقدير، والعمل جيد للغاية وتجربة مشوقة بالفعل. ويتضمن العمل وجود عدد من الفنانين الجيدين، بالإضافة للمخرج العالمى أدريان شيرجولد.

والعمل الآخر هو مسلسل “ليه لأ” الجزء الثالث، من إخراج نادين خان، ومن المقرر أن يُعرض في الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، وعايدة رياض، وأحمد طارق، ومعتز هشام وغيرهم.