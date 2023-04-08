شكرا لاهتمامكم بخبر السعودية تقدم 240 مليون دولار لتمويل مشروع للطاقة الكهرومائية في باكستان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن السعودية تقدم 240 مليون دولار لتمويل مشروع للطاقة الكهرومائية في باكستان



وقّع الصندوق السعودي للتنمية؛ اتفاقية تنموية مع جمهورية باكستان لتمويل مشروع سد مهمند للطاقة الكهرومائية من خلال قرض تنموي ميسّر مقدم من السعودية عبر الصندوق بقيمة تتجاوز 240مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى تعزيز إمدادات الطاقة والمياه المخصصة للزراعة والاستهلاك اليومي، والحماية من مخاطر الفيضانات.

ويسعى الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويله لهذا المشروع إلى تعزيز قدرة باكستان على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوليد (800) ميغاواط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ويستهدف المشروع تخزين حوالي (1.6) مليون م3 من المياه لتوفير مصادر مائية مستدامة للزراعة والاستهلاك البشري. وسيسهم المشروع في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وريّ أكثر من 6773 هكتارًا من الأراضي الزراعية الجديدة وزيادة مساحة المحاصيل الحالية من 1،517 هكتارًا إلى 9،227 هكتارًا، فضلًا عن الحماية من الآثار الناجمة عن الفيضانات في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد: “يعد هذا المشروع امتدادًا للدعم المقدم من الحكومة السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه لتمويل المشروعات الحيوية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو في الدعم الإنمائي لجمهورية باكستان، إذ بلغ عددها نحو (41) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا، كما تقدر قيمتها بنحو (1.4) مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل مشتقات نفطية بقيمة تتجاوز 5.4 مليار دولار خلال فترة الأربع سنوات الماضية”.

وأضاف المرشد: “يعكس هذا المشروع أهمية الشراكة والتعاون بين الصناديق التنموية، لتمويل مشروعات حيوية تسهم في تحقيق فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية، من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة”.

ويُعد هذا المشروع الذي يسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويله مع البنك الاسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية؛ إسهامًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالهدف رقم 2 (توفير الأمن الغذائي والقضاء على الجوع) والهدف رقم 6 (تأمين المياه النظيفة والصحية)، والهدف رقم 7 (توفير طاقة نظيفة)، والهدف رقم 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف التنموية).