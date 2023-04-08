شكرا لاهتمامكم بخبر أميركا تبحث اتخاذ إجراء ضد “كاسبرسكي” الروسية لأمن الإنترنت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أميركا تبحث اتخاذ إجراء ضد “كاسبرسكي” الروسية لأمن الإنترنت



نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر قولها إن وزارة التجارة الأميركية تبحث اتخاذ إجراء ضد شركة “كاسبرسكي لاب” الروسية لأمن الإنترنت.

وقال التقرير إن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث اتخاذ إجراء تنفيذي ضد الشركة بموجب قواعدها للأمن على الإنترنت.

وكثفت الإدارة تحقيقها للأمن القومي ليمتد إلى برنامج “كاسبرسكي” المضاد للفيروسات العام الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن هجمات روسية عبر الإنترنت بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وحظرت الجهات التنظيمية الأميركية بالفعل استخدام الحكومة الاتحادية برامج “كاسبرسكي”.

وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية حين طُلب منه التعليق على التقرير إنه لا يعلق بشأن اتخاذ أي إجراء محتمل تجاه شركة بعينها.

وأضاف أن الوزارة “ملتزمة بممارسة سلطاتها كاملة لحماية البيانات الحساسة للأميركيين والعمل مع الكونغرس بدعم من الحزبين للتصدي لما يظهر من مخاطر”.

ويأتي الإجراء تجاه “كاسبرسكي” الذي تحدث عنه التقرير بعد التقدم بتشريع أميركي جديد يسمح للبيت الأبيض بحظر تطبيق “تيك توك” الصيني أو غيره من التطبيقات الأجنبية إذا كانت تشكل خطرا على الأمن القومي.