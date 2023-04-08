عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن المحاكم السعودية تستقبل أكثر من 32 ألف طلب لفك رهن عقاري منذ بداية العام الهجري



استقبلت المحاكم السعودية 32368 طلبا لفك رهن عقارات منذ بداية العام الهجري الجاري، وذلك بزيادة 39%، عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بمتوسط 132 طلبا يوميا.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة العدل السعودية، أن منطقة الرياض استحوذت على 71% من هذه الطلبات والدعاوى بـ22996 طلبا، تليها المدينة المنورة بـ1144 طلبا.

وبلغ عدد طلبات فك رهن العقارات في منطقة القصيم 1285 صكا، تليها الحدود الشمالية 159 صكا عقاريا، وفق ما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.

وأنجزت محاكم المملكة بمختلف تخصصاتها: “العامة، الجزائية، التجارية، العمالية، والأحوال الشخصية”، 213 ألف قضية خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري، بمعدل 3380 قضية يوميا.

وعقدت المحاكم خلال الفترة نفسها أكثر من 578 ألف جلسة معظمها عقد عن بعد عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، بمعدل 9174 جلسة يوميا. وشهدت المحاكم العامة انعقاد 250 ألف جلسة، فيما عقدت المحاكم الجزائية 137 ألف جلسة، ومحاكم الأحوال الشخصية 110 آلاف جلسة، والمحاكم التجارية 31 ألف جلسة، إضافة إلى 50 ألف جلسة عقدتها المحاكم العمالية.