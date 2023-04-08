أخبار اليمن : إصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة للعام الدراسي 1444

إصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة للعام الدراسي 1444أعلنت وزارة التربية والتعليم إصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات الشهادة العامة " اساسي، ثانوي " للعام الدراسي 1444 والبالغ عددهم 467 ألف و605 طالب وطالبة.

وأكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات أحمد النونو إمكانية حصول الطلاب على ارقام جلوسهم ابتداء من مساء يومنا هذا السبت عبر زيارة الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاختبارات "yemenexam.com".

واشاد بجهود مختلف اللجان الاختبارية المحلية و المركزية لإنجاز المهام التحضيرية والفنية للاختبارات في الوقت المحدد لها ووفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للاختبارات .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار الوكيل النونو إلى الجهود الحثيثة في ظل شحة الإمكانات المتاحة نتيجة الأوضاع الصعبة التي أفرزها استمرار العدوان والحصار لاستكمال كافة التجهيزات الفنية لضمان تنفيذ إختبارات الشهادة العامة في الوقت المحدد لها والتي ستبدأ يوم السبت 16 شوال القادم الموافق 6 مايو 2023.

وحث ابنائنا الطلاب المتقدمين للاختبارات استغلال الفترة المتبقية في مراجعة واستذكار دروسهم بما يمكنهم من التفوق وحصد الدرجات العليا، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

