أخبار اليمن : الوفد العُماني يصل صنعاء برفقة رئيس الوفد الوطني

الوفد العُماني يصل صنعاء برفقة رئيس الوفد الوطنيوصل إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم، الوفد العماني برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، لبحث آخر مستجدات المفاوضات الجارية في مسقط مع القيادة في صنعاء.

وأكد رئيس الوفد الوطني أن مطالب الشعب اليمني عادلة ومحقة وهي وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وصرف مرتبات جميع الموظفين من استحقاقات إيرادات النفط والغاز.

وأشار إلى أن وصوله مع الوفد العماني الشقيق إلى العاصمة صنعاء هو استمرارا للجهود في إطار مسار متواصل لتحقيق السلام العادل.

وقال، " نؤكد على موقفنا الثابت المتمسك بقضيتنا العادلة كما أكد عليها السيد القائد في أكثر من خطاب وموقف".

كما أكد أن "مطالبنا العادلة هي خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار".

وعبّر عبد السلام عن الأمل في أن تتحقق هذه المطالب العادلة، والتي هي في مجملها إنسانية.

وقال، "سنجري في هذه الجولة النقاشات مع القيادة ومتمسكون بهذه المطالب العادلة"، مؤكدا العمل على "متابعة ملف الأسرى حتى لا تقف أمامه العراقيل كما حصل مؤخرا، وهناك وعود أن تتم العملية في هذا الشهر الكريم".

وأضاف، "لا تهمنا التسريبات، وما يهمنا هو ما يتحقق على أرض الواقع، ونترك الأمور للنهايات".

