أخبار اليمن : أضرار للإفراط في شرب الماء قبل الفجر

أضرار للإفراط في شرب الماء قبل الفجر
يلجأ كثير من الصائمين إلى الإفراط في شرب الماء قبل الفجر، اعتقاداً بأن ذلك يقيهم من العطش.
وبحسب موقع "مصراوي" الإخباري، فإن تلك العادة تشتمل على سبعة أضرار على النحو التالي:
1. زيادة السوائل في الجسم، وانخفاض مستويات الصوديوم في الجسم، وبالتالي يصاب الصائم بالغثيان والقيء والتشنجات والتعب.
2. انخفاض استهلاك الملح في الدم، ما يؤدي إلى تضخم الخلايا في الأعضاء في جميع أنحاء الجسم، والإصابة بالصداع والجفاف.
3. انخفاض مستويات الإلكتروليت، ما يسبب تشنجات عضلية وتقلصات.
4. تضطر الكليتان إلى العمل بجهد أكبر، ما يؤدي إلى تفاعل مُرهق من الهرمونات، ويزيد الشعور بالتوتر والتعب.
5. زيادة الرغبة في التبول عدة مرات ليلاً، ما يعوق الاستمتاع بنوم هادئ.
6. استنفاد البوتاسيوم، ما يتسبب في ألم الساقين والصدر.
7. تقليل مستويات الصوديوم في الدم، ما يسبب الغثيان والارتباك.
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