أخبار اليمن : هجوم حاد على جعفر العمدة بسبب الإساءة للمرأة والدين

هجوم حاد على جعفر العمدة بسبب الإساءة للمرأة والدينحقق مسلسل جعفر العمدة، نجاحا كبيرا منذ عرضه في السباق الرمضاني الحالي، ونال اشادة كبيرة من قبل الجمهور، في الوقت الذي تعرض أيضا للإنتقادات من قبل بعض الجهات الحقوقية في مصر.

وجاءت هذه الإنتقادات بسبب تكريس مسلسل جعفر العمدة، للنظرة الذكورية الشعبية، من خلال ممارسات مسيئة للنساء وقيمتهن في المجتمع، إذ شنت ناشطات في مجال حقوق المرأة في مصر هجوماً على العمل الذي يلعب الفنان محمد رمضان بطولته، بسبب علاقة جعفر العمدة بزوجاته، والتي تمثل انتقاصًا من حقوق المرأة في المجتمع المصري.

وأكدن الناشطات ان طرح العمل لفكرة تعدد الزوجات بهذا الشكل، يعيد للأذهان سوق الحريم وسوق المتعة الذي يعزز النظرة الدونية للمرأة، وخاصة المشهد الذي وضع فيه العمدة جدولا لترتيب أيام علاقاته مع زوجاته، ما يذكر بالموروث الذي ترسخ في المجتمع حول فكرة الحرمليك، واختيار الرجل لواحدة من نسائه كل يوم.

وأشرن الناشطات ان هذا العصر انتهى منذ قرون، أما الآن فالمرأة المصرية أصبحت شريكاً في القرارات السياسية والوطنية والاجتماعية.

وفي نهاية رسالتهن، أكدن أن المسلسل يقدم للمشاهد صورة خاطئة عن مفهوم الدين للتعدد، الذي قننه ووضع له شروطاً.

