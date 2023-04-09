شكرا لاهتمامكم بخبر مليارديرات بعمر الثلاثين.. شخص واحد يملك نصف ثرواتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مليارديرات بعمر الثلاثين.. شخص واحد يملك نصف ثرواتهم



أصبح وريث “ريد بُل”،”مارك ماتشيتز”، أغنى شخص في العالم في عمر الـ 30، بعد أن ورث 49% من شركة مشروبات الطاقة عندما توفي والده في أكتوبر الماضي، وفقاً لقائمة “فوربس” للمليارديرات 2023.

ويبلغ صافي ثروة “ماتشيتز” 34.7 مليار دولار، لكن هيمنته على هذه الفئة من المليارديرات لن تدوم طويلاً، حيث سيبلغ من العمر 31 عاماً الشهر المقبل.

شارك والده النمساوي ديتريش ماتيشيتز في تأسيس “Red Bull” في عام 1984. وارتفعت إيرادات الشركة بمقدار الربع تقريباً في عام 2022 بعد أن باعت 11.6 مليار علبة من مشروب الطاقة على مستوى العالم، حسبما أفادت “بلومبرغ” في يناير.

قائمة فوربس لهذا العام، والتي استخدمت أسعار الأسهم وأسعار الصرف اعتباراً من 10 مارس لحساب الثروات الشخصية لأغنى أغنياء العالم، تضم 15 مليارديراً تبلغ أعمارهم 30 عاماً أو أقل، والذين يبلغ صافي ثروتهم الإجمالية 64 مليار دولار، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

ورث 11 منهم ثروتهم، و4 منهم من رواد الأعمال العصاميين، وواحد على الأقل ترك الكلية واثنان في سن المراهقة.

وتمثل المجموعة معاً 0.6% فقط من إجمالي 2640 مليارديراً تم إدراجهم في قائمة هذه السنوات، حسبما قالت فوربس.

وكان أحدث ملياردير مراهق في العالم – وثاني أغنى المليارديرات في قائمة “فوربس” هو – كليمنتي ديل فيكيو – 18 عاماً، والذي ورث 3.5 مليار دولار (مع شقيقين) من والده ليوناردو ديل فيكيو، الملياردير المؤسس لمجموعة “Luxottica” الإيطالية، صاحبة العلامات التجارية الشهيرة أمثال: “Sunglass Hut”، و”Ray-Ban”، و”Oakley”.

فيما كان قطب سمك السلمون، غوستاف ماغنار ويتزو، 29 عاماً، هو رابع أغنى أغنياء في القائمة بصافي ثروة قدرها 2.7 مليار دولار.

لقد ورث ما يقرب من نصف شركة عائلته النرويجية لزراعة أسماك السلمون “SalMar”، لكنه لا يشارك في هذا المجال. وبدلاً من ذلك، فهو مستثمر في مجال التكنولوجيا، وفقاً لمجلة فوربس.

واحتل الألماني كيفن ديفيد ليمان (20 عاما) المركز الخامس بثروة قدرها 2.3 مليار دولار.

في سن الرابعة عشرة، ورث ليمان حصة 50% في سلسلة الكيمياء “dm-drogerie” من والده، على الرغم من أنها ظلت تحت الوصاية حتى عيد ميلاده الثامن عشر.

وفي الوقت نفسه، من بين الوافدين الجدد إلى القائمة الشقيقتان الكوريتان الجنوبيتان كيم جونغ مين، 21 عاماً، وكيم جونغ يون، 19 عاماً، وكلاهما ورث حوالي ثلث أصول عائلتهما، بما في ذلك حصة 15% لكل منهما في شركة “نيكسون” لصناعة الألعاب.

يبلغ صافي ثروة كلاً منهما 1.7 مليار دولار.

ومن بين الوافدين الجدد الآخرين البريطاني بن فرانسيس، 30 عاماً، الذي أسس شركة “Gymshark” لصناعة الملابس الرياضية بثروة قدرها 1.2 مليار دولار، وبالمر لوكي، الذي باع أول شركة ناشئة له – صانع سماعات الرأس “VR Oculus” – إلى “فيسبوك” مقابل ملياري دولار.

ويبلغ صافي ثروة لوكي، 30 عاماً، 1.7 مليار دولار.

فيما تراجع رجل الأعمال ريان بريسلو، 28 عاماً، من المركز الرابع في عام 2022، إلى المركز الأخير في القائمة هذا العام. وتبلغ ثروة الطالب المتسرب من جامعة “ستانفورد”، الذي أسس 3 شركات ناشئة، 1.1 مليار دولار، انخفاضاً من ملياري دولار العام الماضي.

بينما تواصل التوأم النرويجيتان كاتارينا وألكسندرا أندرسن، اللتان تبلغان من العمر 27 عاماً، الظهور في القائمة بثروات شخصية تبلغ 1.3 مليار دولار وتحتلان المرتبة 13.

ومع ذلك، فإن أكبر انخفاض هذا العام هو سقوط المؤسس المشارك لشركة “FTX” غاري وانغ – الذي تصدّر قائمة أصغر المليارديرات في عام 2022 عن عمر يناهز 29 عاماً بصافي ثروة قدرها 5.9 مليار دولار.

واعترف كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق لمنصة العملات المشفرة المنهارة “FTX” بالذنب في تهم الاحتيال في ديسمبر – وليس من المتوقع أن يظهر في قوائم أغنى أثرياء العالم مرة أخرى.

وإليك قائمة أغنى 15 شخصاً في العالم تحت سن 30 عاماً:

مارك ماتشيتز – 34.7 مليار دولار

كليمنتي ديل فيكيو – 3.5 مليار دولار

لوكا ديل فيكيو – 3.5 مليار دولار

ليوناردو ماريا ديل فيكيو – 3.5 مليار دولار

غوستاف ماغنار ويتزو – 2.7 مليار دولار

كيفن ديفيد ليمان – 2.3 مليار دولار

ميشال سترناد – 2 مليار دولار

كيم جونغ مين – 1.7 مليار دولار

كيم جون يون – 1.7 مليار دولار

بالمر لوكي – 1.7 مليار دولار

كاثرينا أندرسن – 1.5 مليار دولار

ألكسندرا أندرسن – 1.5 مليار دولار

وانغ زيلونج – 1.4 مليار دولار

بن فرانسيس – 1.2 مليار دولار

ريان بريسلو – 1.1 مليار دولار