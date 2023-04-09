عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بعد اختفائها.. مدير أعمال شيرين يفجر مفاجأة



بعد مرور أسابيع عدة على اختفائها عن وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد الأزمات المتلاحقة والإشاعات التي طالتها، كشف إيهاب صالح، مدير أعمال المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب مفاجأة جديدة.

فقد أكد أن حسابات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي لا تدار من قبلها منذ بداية العام

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر :”جمهور ‎شيرين العظيم.. ناس كتير جدا بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين على السوشيال ميديا.. كل صفحاتها مش معاها ولا معايا من أول السنة..”

كما أكد أنه لو كان الأمر عائدا له، لكان نشر كل شيء على صفحتها.