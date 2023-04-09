شكرا لاهتمامكم بخبر اتهام KPMG وعدة بنوك بتقديم بيانات مضللة ساهمت بانهيار “سيليكون فالي” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتهام KPMG وعدة بنوك بتقديم بيانات مضللة ساهمت بانهيار “سيليكون فالي”



رفع مستثمرون دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية بسان فرانسيسكو ضد شركة KPMG بصفتها مدقق حسابات بنك “سيليكون فالي” الأميركي، وضد مديري إصدارات الأسهم والسندات الخاصة بالبنك أبرزهم “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” وبنك أوف أميركا.

وتزعم الدعوى بأن المؤسسات المذكورة قدمت معلومات مضللة ساهمت بانهيار البنك.

ووفقًا للدعوى، فإن هذه المؤسسات أساءت تقدير قوة ميزانية البنك وحجم سيولته ومركزه في السوق.

وأشارت الدعوى إلى أن المديرين التنفيذيين للبنك ومدققي الحسابات قللوا من حجم المخاطر التي يواجهها البنك وأخفوها، الأمر الذي تسبب بانهيار قيمة محفظته من الأوراق المالية.

وتتهم الدعوى مديري إصدارات الأسهم والسندات الخاصة بالبنك بإصدار بيانات مضللة بشأن عروض الأسهم الخاصة بالبنك.

كما اتهمت الدعوى شركة KPMG باعتماد التقرير السنوي المالي للبنك قبل أسبوعين من انهياره، متجاهلة وجود مخاطر مرتبطة بانخفاص قيمة الودائع وقدرة البنك على الاحتفاظ بسندات الدين حتى تاريخ استحقاقها.