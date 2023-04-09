شكرا لاهتمامكم بخبر بنك مصري كبير يوقف شهادات استثمار الـ22% بعد أيام من طرحها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بنك مصري كبير يوقف شهادات استثمار الـ22% بعد أيام من طرحها



قرر البنك التجاري الدولي مصر، إيقاف شهادات الـ22% بعد أيام من طرحها، فيما قرر طرح 3 شهادات جديدة لمدد 3 سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 18 و20%.

وكان البنك التجاري الدولي، أعلن طرح شهادات استثمار لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 22% يصرف شهريًا. وذكر البنك أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الجديدة يبلغ 3 ملايين جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

وأعلن البنك، عن طرح شهادات “Premium” لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 20%، ويبلغ الحد الأدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

كما طرح شهادات “Plus” لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 19%، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 200 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه، بالإضافة إلى شهادات “Prime” لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 18%، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

وفي وقت سابق طرح البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص.

وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.

وقال البنكان، إن طرح هاتين الشهادتين يعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

وكان البنك المركزي المصري أعلن، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس.

وأفاد “المركزي” في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 18.25% و19.25% و18.75% على التوالي.