شكرا لاهتمامكم بخبر روسيا تخفض إنتاجها النفطي خلال مارس بأكثر من تعهداتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن روسيا تخفض إنتاجها النفطي خلال مارس بأكثر من تعهداتها



نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصدر مطلع قوله، إن وزارة الطاقة الروسية خفَّضت إنتاجها النفطي خلال مارس الماضي بواقع 700 ألف برميل يوميا.

ويفوق هذا الرقم حجم الخفض الذي تعهدت به موسكو سابقا والبالغ 500 ألف برميل يوميا.

وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي للنفط الخام والمكثفات في روسيا خلال شهر مارس 10.36 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ11.1 مليون برميل يومياً في فبراير، وفقا لحسابات بلومبرغ.

جدير بالذكر أن بيان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف “أوبك+” أفاد بأن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا.

ووفقا للبيان الذي تلقى موقع “العربية.نت” نسخة منه؛ أكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في “أوبك بلس” مجددًا، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2023م، حسبما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 5 أكتوبر 2022م.

ونوّه الاجتماع بتعديلات الإنتاج الطوعية التالية التي أعلنت عنها في 2 أبريل 2023 كلٌ من المملكة العربية السعودية (بمقدار 500 ألف برميل يوميا)، وجمهورية العراق (بمقدار 211 ألف برميل يوميا)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (بمقدار 144 ألف برميل يوميا)، ودولة الكويت (بمقدار 128 ألف برميل يوميا).

وذكر البيان أن التعديلات المذكورة آنفا ستكون بالإضافة إلى التعديل الطوعي الذي أعلنته روسيا الاتحادية، بمقدار 500 ألف برميل يوميا، حتى نهاية عام 2023م، والذي سيكون من متوسط مستويات الإنتاج حسب تقدير المصادر الثانوية لشهر فبراير 2023م.