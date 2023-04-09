شكرا لاهتمامكم بخبر اشتهر بالكوميديا.. وفاة الممثل الكويتي “فيصل بوغازي” بسبب المرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اشتهر بالكوميديا.. وفاة الممثل الكويتي “فيصل بوغازي” بسبب المرض



توفي الممثل الكويتي فيصل عبدالله البليس، الشهير بـ”فيصل بوغازي”، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ65 عاماً، بعد معاناة مع المرض.

ونعى عدد كبير من أهل الفن، الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم خالد البريكي، هبة الدري، حسين المهدي، باسم عبد الأمير، محمد الشعيبي والإعلامية مي العيدان.

وفيصل البليس من مواليد 1957، بدأ حياته الفنية العام 1987، حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات بأدوار فنية متعددة، واشتهر بتجسيد شخصيات الأشرار بطريقة كوميدية.

الممثل الكويتي فيصل عبدالله البليس

كما تميز في الدراما التلفزيونية، وشارك في العديد من المسلسلات البارزة، منها: سليمان الطيب، بو هباش، دلق سهيل، بو قلبين، طير الخير، زمان الإسكافي، عيال بوسالم، واي فاي، وكلام أصفر.

وفي رصيده الفني عدد من المسرحيات المتميزة، منها: الاستجواب، بنت العز، عبيد في التجنيد، وبيت أبونا، كما كان له تجربة في البرامج الكوميدية، حيث شارك في داوود في هوليوود، فضائيات، وقرقيعان إضافة إلى برنامج “عيني عينك.