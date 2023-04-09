شكرا لاهتمامكم بخبر الكويت تعين مناف الهاجري وزيراً للمالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الكويت تعين مناف الهاجري وزيراً للمالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار



أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، بصدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأضافت أن مرسوم تشكيل الحكومة تضمن تعيين مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الحكومة الجديدة، ليحل محل عبد الوهاب الرشيد.

وتضمن المرسوم تعيين طلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، وتعيين الدكتور خالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور سالم عبدالله الجابر الصباح وزيرا للخارجية.

كما تم تعيين الدكتور بدر حامد يوسف الملا نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وفهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، والدكتور مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة، والدكتورة أماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرا للأشغال العامة.

كما تضمن التشكيل الوزاري تعيين الدكتور حمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، والدكتورة مي جاسم محمد البغلي وزيرا للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، والدكتور عامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية، وعبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، ود. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة.