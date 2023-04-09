شكرا لاهتمامكم بخبر مجلس إدارة “آيكتك” يوافق على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 28% والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مجلس إدارة “آيكتك” يوافق على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 28%



وافق مجلس إدارة شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات “آيكتك” اليوم 9 أبريل 2023 على زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم.

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” أن رأس المال قبل الزيادة 25 مليون ريال سيرتفع إلى 32 مليون ريال وتبلغ نسبة 28%، ويصل عدد الأسهم بعد الزيادة 3.2 مليون سهم ارتفاعا من 2.5 مليون سهم.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز خطة النمو الاستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملاءتها المالية وقوة مركزها المالي، وستتم الزيادة عن طريق رسملة 7 ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وأوضحت أن الأحقية في الزيادة للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وذكرت الشركة أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقات الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد من 10 ريالات للسهم الواحد إلى نصف ريال أو 50 هللة للسهم الواحد ليصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 50 مليون سهم بدلاً من 2.5 مليون سهم ، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة ووجهه المجلس بعرض البند على الجمعية العامة غير العادية للتصويت وذلك بعد استكمال المتطلبات اللازمة.