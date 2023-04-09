عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الكونغرس الأميركي يستدعي رؤساء بنوك وشركات للتحقيق بسجلات مالية تخص عائلة “بايدن”



كشفت شبكة فوكس نيوز الأميركية، أن الكونغرس الأميركي يستدعي رؤساء بنوك وشركات للتحقيق بسجلات مالية تخص عائلة الرئيس الأميركي جو بايدن. وأوضحت فوكس نيوز، أن تحقيقات مجلس النواب مع بنوك وشركات تركز على سجلات نجل “بايدن” المالية.

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