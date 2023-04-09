شكرا لاهتمامكم بخبر قفزات قياسية لأسعار الحديد في مصر وصلت إلى 42% منذ بداية 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن قفزات قياسية لأسعار الحديد في مصر وصلت إلى 42% منذ بداية 2023



تشهد أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي وصلت لأكثر من 42% وسط انخفاض في المعروض والطلب.

وشهد سعر طن الحديد في مصر قفزات كبيرة وصلت بسعر الطن لما بين 30.5 – 37 ألف جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل.

وشهد سعر طن الأسمنت ارتفاعات كبيرة لما بين 1900 -2020 جنيه تسليم أرض المصنع.

وفي مقابلة مع “العربية”، قال محلل المعادن وقطاع التشييد ومواد البناء، مارك أديب، إن سعر الصرف أثر على أسعار الحديد، موضحا أن الفرق بين سعر الحديد في مصر والأسعار العالمية يبلغ نحو 5% وهذه نسبة مقبولة جدا.

وذكر أديب، أن إنتاج الحديد هو صناعة دولارية عالمية، وأسعار البيع في كل بلدان العالم تكون محددة بسعر الصرف في السوق.

وأشار إلى أن أسعار الحديد تتأثر بحركة التشييد العالمية والطلب خصوصا في الصين، التي تعد أكبر مصنع ومستهلك للحديد في العالم.

وأفاد أديب بأن أسعار الحديد عالميا بدون مصاريف الشحن تبلغ 680 دولارا للطن، وإذا تم إضافة مصاريف الشحن وهوامش أرباح المستورد والتجار وضريبة القيمة المضافة سيظهر الفرق بين السعر في مصر والسعر العالمي.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض واردات مصر من الحديد التي تمثل نحو 15-20% من حجم السوق المحلية، بالتالي تأثر المعروض في السوق.